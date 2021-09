[스포츠한국 모신정 기자] 블랙핑크 리사의 솔로 데뷔가 이틀 앞으로 다가온 가운데 그의 앨범 타이틀곡 'LALISA' 뮤직비디오 티저가 8일 최초 공개됐다.약 12초의 짧은 영상이지만 타이틀곡 'LALISA' 음원 일부와 리사의 다채로운 비주얼이 압축돼 담긴 만큼 전 세계 팬들의 큰 관심이 집중되고 있다.영상은 가죽부츠를 신은 채 네온사인 가득한 거리를 걷는 리사의 모습으로 시작된다. 이어 우아한 드레스를 입은 리사도 등장, 두 가지 상반된 그의 매력이 돋보인다.또한 모터사이클에 올라탄 리사의 모습이나 힙한 스타일링은 한 편의 액션 영화 같은 분위기도 엿보게 해 뮤직비디오 풀버전 스토리에 대한 궁금증을 키웠다.뮤직비디오 티저에 삽입된 멜로디 구간 역시 글로벌 음악팬들의 귀를 사로잡았다. 경쾌하면서도 역동적인 리듬, 이국적인 사운드의 강렬한 비트가 중독성을 띠며 엄청난 몰입감을 선사했기 때문이다.특히 영상 뒷부분 울려 퍼진 'SAY LALISA LOVE ME LALISA LOVE ME'라는 가사와 리사의 보컬은 거침없이 시원해 듣는 이에게 짜릿한 흥분을 안겨줬다.리사의 솔로 앨범 'LALISA'는 9월 10일 발표된다. 음원은 미국 동부시간 기준 0시, 한국시간으로 오후 1시 공개. 앨범에는 타이틀곡 'LALISA'와 'MONEY'를 비롯해 총 4개 트랙이 수록됐다.리사는 앨범 발매 한 시간 전인 이날 낮 12시(KST)부터 네이버 V LIVE와 틱톡을 통해 동시 중계되는 '카운트다운 라이브'로 팬들과 먼저 만난다. 이후 그는 미국 NBC 간판 토크쇼인 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런 (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에서 첫 솔로 무대를 꾸민다.