▶ 레드엔젤, 300만 명 넘는 회원 규모

▶ K팝을 통한 나눔의 미덕·인류애 실천

▶ 구세군과의 공조로 더욱 탄력받아

▶ 비대면 공연 ‘쿠션라이브 홀’ 개관

▶ 韓 이어 日·홍콩·베트남·태국·中까지 설립 예정

▶ 미술 전공한 IT 전문가이기도

▶ “K팝 통해 더욱 의미있는 일 도모하고파”

▶ “응원은 감사를, 감사는 기적을 만든다”

▶ ‘WE ALL ARE ONE’ 콘서트에 이어

▶ 12월 대규모 ‘K팝 빅 콘서트’ 준비

▶ 취미는 아들과 영화보기

[스포츠한국 조성진 기자] 사전적 정의에 의하면 ‘응원’은 “운동 경기 등에서, 선수들이 힘을 낼 수 있도록 노래나 손뼉치기 등 여러 형태로 도와주는 일”을 말한다. ‘cheer’, ‘support’라는 영어에서도 알 수 있듯이 ‘응원’은 지지·지원 등 힘을 북돋아주고 어려운 상황에 처했을 때 도움을 주는 일을 뜻한다. 즉, 응원이란 단순히 운동 경기만이 아니라 삶 그 자체에서 가장 큰 힘이 될 수 있는 행위이기도 하다.올림픽/아시안게임 등 여러 해외 원정 국가대표 응원의 중심엔 레드엔젤(Red Angel)이 있다. 국가대표 응원단 레드엔젤은 지난 15년간 응원 활동은 물론 각종 복지사각지대 지원 및 한중, 한일 교류행사에서 코로나 극복 전인류응원 ‘월드응원캠페인’ 전개, K팝 콘서트를 통한 사랑과 희망의 메시지 등 민간외교관으로서 수많은 일을 해오고 있다. 진정한 ‘인류애’를 위한 쉼없는 ‘응원’을 해오고 있는 것이다.현재 레드엔젤 회원수는 300만 명이 넘으며, 그중 1만여 명이 열혈단원으로 활약하고 있다.강남 삼성역 인근의 ‘레드엔젤’ 사무실에서 박재현(45) 대표를 만났다.레드엔젤은 지난 29일 몬스타엑스, 온앤오프, 크래비티 등 K팝을 대표하는 11팀이 출연한 비대면 콘서트 ‘위 올 아 원(WE ALL ARE ONE)’을 성공적으로 마치기도 했다. ‘2020 도쿄패럴림픽’에 출전한 4403명의 지구촌 선수단에게 응원의 메시지를 보내기 위한 K팝 공연의 일환이다.몬스타엑스, 유겸(YUGYEOM), 온앤오프, CIX, 원어스, 홍은기, MCND, 위아이, 크래비티, 우아!, 퍼플키스 등이 출연한 ‘WE ALL ARE ONE’ 공연은 코로나 방역 4단계 격상으로 일정이 연기되는 등 스케줄에 변화가 생기며 출연진을 비롯 제반 진행이 어려움의 연속이었다. 그럼에도 쿠션라이브홀에서 무사히 행사를 마치게 됐다.지난 8월 29일 개관한 쿠션라이브 콘서트홀은 ‘쿠폰(쿠)’과 ‘도네이션(션)’의 합성어로 한국을 시작으로 일본, 홍콩, 베트남, 태국, 중국 설립을 준비하고 있다. 2024년 파리 올림픽까지 구세군 132개국에 쿠션라이브 콘서트홀 설립이 목표다. 레드엔젤 ‘위올아원 콘서트(WE ALL ARE ONE)’를 통해 인종·종교·피부색·지역 국가 간의 장벽을 넘어 함께 지구촌 응원 콘서트를 펼쳐나갈 계획이다.레드엔젤은 지난 2월 18일 구세군 한국군국(사령관 장만희)과 사회복지 사각지대 지원 및 구세군의 나눔 캠페인 협력을 위한 업무 협약을 체결했다. 이 협약을 통해 레드엔젤의 응원단 사업 수익금은 구세군에 기부되며 이를 통해 사회복지 사각지대에 전달하게 된다. 레드엔젤은 지난 3월 구세군과 함께 구세군의 ‘나눔’ 정신과 레드엔젤의 ‘응원’ 정신을 사회적으로 전파하기 위해 100만 명 천사방패응원단 선포식을 갖기도 했다.150여 년 간 구세군은 따뜻한 종소리를 울리는 나눔단체로 132개국 300여 만 명이 기부와 나눔으로 지구촌 섬김을 실천하고 있다. ‘WE ALL ARE ONE’ 콘서트 공동 주관사인 구세군 커뮤니케이션부 최철호 부장은 “K팝을 관람하는 것만으로도 132개국의 구세군을 통해 지구촌 한 생명을 살려 나가는 일”이라고 말했다. CTL 코인으로 구세군 기부가 가능하기 때문이다.박재현 대표는 구세군과 함께 12월 개최를 목표로 또 다른 형태의 대규모 K팝 빅 콘서트도 준비 중이다. K팝을 통해 나눔의 미덕을 한단계 진전시킨 이벤트다.‘레드엔젤’을 이끄는 박재현 대표는 1976년 부산에서 태어났다. 호서대(96학번)에서 디자인을 전공하고 엔씨소프트의 하청업체(마케팅/홍보)를 운영하며 IT 분야에서 역량을 발휘했다. 박 대표는 자신이 운영하는 IT회사에서 개인과 회사 홈페이지 구축을 전문으로 하며 입지를 다졌고 회사는 빠른 시간에 입소문이 나며 정·재계 유명인 홈피도 다수 구축해 주는 등 그 분야에선 주목받는 업체로 성장했다. 그러나 10여 년간 IT 회사를 운영한 박 대표는 좀 더 의미 있는 일을 해보고 싶어 회사를 정리했다.“업무상 해외 출장이 많았었는데, 해외에 갈 때마다 현지인들이 한국의 홍삼을 너무 좋아하는 걸 알았어요. 하지만 K-팝이 대두되며 현지인들은 홍삼보다 K팝에 더 열광하기 시작했죠. 브라질, 앙골라 등등 해외 여러 나라에서 K팝 콘서트를 현지에서 직접 개최해주길 요구할 정도였으니까요.”특정 국가가 아닌 지구촌이라는 큰 틀 속에서 함께 나눌 수 있는 인류애 정신을 모색하던 박재현 대표는 K팝을 통해 이러한 것을 할 수 있다고 확신했다. 나눔의 철학으로 15년간 지구촌 전역을 오가며 응원의 메시지를 전하다보니 레드엔젤이란 브랜드 가치 또한 상상 이상으로 유명해졌다. 때문에 ‘레드엔젤’이란 명칭을 이용하고자 정치인이나 그 외 특정 단체에서 자금지원을 해주겠다고 다가오기도 한다. 중국의 모 기업(다단계)은 50억을 제의하며 특정 안건을 도와주길 부탁할 정도였다. 레드엔젤이란 단체가 유명해지며 이러한 유혹은 끊임없이 계속되고 있지만 그때마다 박재현 대표는 갈 길이 아닌 곳엔 미련을 두지 않는다는 신조로 임하고 있다.레드엔젤 명예회장인 배우 김보성과의 우정도 남다르다. 코로나로 인해 대구가 최악의 위기를 겪던 2020년 박 대표는 김보성 및 레드엔젤 팀과 함께 대구에 내려가 마스크를 나눠주며 대구시민을 위로했다. 다른 연예인들과도 함께 가려 했으나 대부분 거절했다. 코로나로 최대의 위험지역이 된 대구임에도 레드엔젤의 좋은 취지에 김보성은 흔쾌히 수락했고 박대표는 그때의 감동을 잊을 수 없고 지금도 너무 고맙기만 하다. 말로만 “의리”를 외치는 게 아니라 직접 실천하는 진정한 의리맨이었던 것이다.박 대표와 김보성 등 10명의 레드엔젤 단원은 “목숨걸고” 대구에서 나눔의 미덕과 격려·응원을 아끼지 않으며 대구시민 350만 명을 감동시켰다. 이 일을 계기로 둘 사이가 더욱 돈독해진 건 물론이다.박재현 대표는 레드엔젤 활동 중 가장 기억에 남는 응원 이벤트로 2016년 브라질 리우 올림픽을 꼽았다. 리우 올림픽은 ‘지카 바이러스’로 크게 이슈가 되고 있었는데, 박 대표는 레드엔젤과 ‘지카 바이러스 제로’ 운동을 펼쳐 브라질과 현지 교민들에게 깊은 인상을 심어줬다. 브라질에 도착하자마자 공항에 마중 나온 교민들은 BMW 등을 비롯한 여러 고급 차로 픽업했고 그 외 물심양면 레드엔젤에 대한 지원을 아끼지 않았다. “엄청난” 환대는 지금도 가장 기억에 남는다고.2021년의 ‘독도 이벤트’도 박 대표에겐 남다르다. 10여 개국에서 온 레드엔젤 응원단과 함께 “대한민국 독도에서 일본 선수를 응원하는 이벤트”라는 자체 만으로도 돋보였던 것.“2015년 일본에서 열린 ‘K콘’ 행사를 통해 많은 걸 느꼈습니다. K팝에 열광하는 일본인들을 보며 한국의 대중음악으로 일본에서 영향력을 끼칠 수 있고 따라서 많은 일을 도모할 수 있을 거라는 확신이 들었어요. 당시엔 그다지 유명하지도 않은 K팝 가수들이었는데에도 일본인들은 K팝 아티스트의 일거수일투족에 관심을 보이며 심지언 식사하러 가는 곳에서 기타 그 어떤 곳까지 따라다니며 애정을 보였던 게 눈에 선합니다.”박재현 대표는 올해로 결혼 15년차를 맞이했다. 아내 또한 미술을 전공했으며 박 대표와는 같은 미술학원에 다니면서 눈이 맞아 10년간의 연애 끝에 결혼했다.“이 세상 어디에 가도 이 사람만 한 여자는 영원히 만나지 못할 것이라는 확신이 들어 결혼하게 됐어요.”나눔의 미덕을 실천하고자 동분서주하는 와중에도 박재현 대표는 지금도 아내와 함께 집에서 오붓한 시간을 보내는 걸 선호한다. 주량은 맥주 1캔 정도이며 담배는 피우지 않는다.영화를 좋아하는 박 대표는 중2인 아들과 함께 극장을 찾아 하루 3편 이상 영화관람을 즐긴다. 자신이 가장 좋아하는 취미이기도 하다. 제임스 카메론 감독 ‘타이타닉’과 조정래 감독 ‘귀향’은 박 대표의 인생영화일 정도로 인상 깊게 봤다.박재현 대표의 좌우명은 “응원은 감사를, 감사는 기적을 만든다”다. 어쩌면 그가 레드엔젤에서 해왔고 앞으로도 해야할 지향성을 탁월하게 함축한 말 같았다.“레드엔젤은 K팝이 중심이 되는 지구촌응원단의 대표주자로서 쉬지않고 나눔의 미덕을 실천할 것입니다.”