가수 제시가 과감한 스타일링으로 독보적인 섹시미를 드러냈다.제시는 6일 자신의 인스타그램에 "This rain cant stop the reign"이란 글과 함께 화보 촬영장에서 찍은 듯한 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 제시는 크롭 가디건에 조거팬츠를 입고 촉촉하게 젖은 헤어 스타일로 섹시한 룩을 연출했다.글래머러스한 몸매를 자랑한 그는 뇌쇄적인 눈빛으로 다양한 포즈를 취해 눈을 뗄 수 없는 치명적 매력을 자아냈다.한편 제시는 tvN '식스센스2', 웹예능 '제시의 쇼터뷰'에 출연 중이다.