[스포츠한국 조성진 기자] 대한민국 응원단 레드엔젤(대표 박재현)은 지난 29일 오후 6시부터 4시간 동안 ‘쿠션 라이브’ 온라인 플랫폼을 통해 K팝 콘서트 ‘WE ALL ARE ONE’을 개최했다.‘2020 도쿄패럴림픽’에 출전한 4403명의 지구촌 선수단에게 응원의 메시지를 보내기 위한 K팝 콘서트 ‘WE ALL ARE ONE’엔 몬스타엑스, 유겸(YUGYEOM), 온앤오프, CIX, 원어스, 홍은기, MCND, 위아이, 크래비티, 우아!, 퍼플키스 등 K팝을 대표하는 아이돌 스타 11팀이 출연해 다양한 무대를 선사했다.11월 한국과 일본판으로 동시 창간 예정인 포토뮤직코리아(PMK)가 온라인 K팝 콘서트 ‘WE ALL ARE ONE’ 현장을 독점 취재한 사진 중 일부를 스포츠한국에 보내왔다.‘WE ALL ARE ONE’ 무대에 출연한 홍은기(23)가 멋진 스테이지를 선보이고 있다.