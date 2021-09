▶ 15일 성수동 이마트 뮤직스튜디오

▶ 김조한, 알리, 나윤권, 한승윤, 우지원

▶ 대중과 양방향 소통 토크 콘서트

[스포츠한국 조성진 기자] 명 작곡가 김형석이 15일(수) 오후 7시 성수동 이마트 뮤직스튜디오에서 ‘김형석 with FRIENDS’ 콘서트를 펼친다. 김형석 with FRIENDS 시즌 2는 지난해에 이어 한국콘텐츠진흥원 ‘대중음악 지원 사업’에 선정된 작품이다.작곡가 김형석을 필두로 ▲김형석이 생각하는 가장 노래 잘하는 가수 솔리드 ‘김조한’ ▲불후의 명곡 김형석편 우승자 ‘알리’ ▲신인 때부터 김형석과 인연을 맺은 나윤권 등이 함께한다. MC는 개그맨 출신 김진수가 맡는다.이외에도 한승윤, 우지원이 게스트로 참여해 김형석 작곡가의 노래를 듀엣으로 부를 예정이다.이번 공연은 단순히 음악을 들려주는 콘서트 콘셉트가 아닌, TV에서 볼 수 없던 이들의 입담과 음악에 대한 진솔한 이야기를 대중과 양방향 소통하며 즐기는 토크 콘서트 형식으로 진행된다.공연 주관사 컬쳐마케팅컴퍼니 이창식 대표는 “김형석 with FRIENDS 콘서트는 김형석과 함께했던 뮤지션들과 앞으로 매년 시즌제로 공연을 진행할 예정”이라고 전했다.김형석 작곡가는 “코로나19로 힘든 시기에 많은 분이 공연을 통해 힐링 되는 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.‘김형석 with FRIENDS’ 콘서트는 모트라이브, 인터파크 티켓에서 예매할 수 있다. 또한 ‘모트라이브’를 통해 온라인·모바일로 접할 수 있으며, 카카오톡 ‘모두의 콘서트’를 검색하면 사전 예매/관람 가능하다.