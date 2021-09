제시가 아찔한 몸매를 자랑했다.제시는 지난 1일 자신의 인스타그램에 "My buttons hanging on strong. New hair"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 제시는 흰색의 크롭 기장 카디건과 회색 운동복 바지를 매치해 입었다. 도시 풍경이 한눈에 내려다보이는 고층 건물 위에 선 제시는 풍부한 표정으로 섹시한 매력을 한껏 뽐냈다.특히 짧은 상의 아래로 드러난 군살 없는 복근과 아찔한 볼륨감이 시선을 끈다.한편 제시는 지난 3월 '어떤X (What Type of X)'을 발매했다.