그룹 있지(ITZY)가 일본 정식 데뷔를 확정하고 본격적인 글로벌 행보에 나선다.JYP엔터테인먼트는 1일 오전 현지 언론을 통해 "전 세계 주목을 받고 있는 있지가 워너뮤직 재팬을 통해 일본 음악 시장에 데뷔한다"고 밝혔다.JYP엔터테인먼트는 더불어 그간 현지 팬들이 보내준 열화와 같은 성원에 화답하고자 1일 0시 일본 디지털 앨범 'WHAT'z ITZY'(왓츠 있지)를 발매하고 일본 공식 사이트를 오픈했다. 해당 앨범에는 데뷔곡 '달라달라'를 필두로 'ICY'(아이씨), 'WANNABE'(워너비), 'Not Shy'(낫 샤이), '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝)까지 5연속 히트를 달성한 타이틀 곡들이 담겼다. ITZY의 일본 데뷔에 관한 새로운 소식은 공식 사이트를 통해 순차 공개 예정이며 9월 24일에 발매될 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브) 역시 현지에서 실물 앨범으로 만나볼 수 있다.ITZY는 일본 데뷔 전부터 여러 현지 매체의 조명을 받고 트위터 트렌드 순위에 진입하는 등 일찌감치 이목을 모았다. 지난 4월 30일 발표한 전작 'GUESS WHO'(게스 후)로 일본 오리콘 차트 주간 앨범 랭킹(2021.05.17~05.23) 6위, 5월 빌보드 재팬 다운로드 앨범 차트 5위를 차지하는 호성적을 달성한 바 있다. 현지에서는 2PM, 트와이스, 스트레이키즈(Stray Kids), NiziU(니쥬)가 소속된 JYP엔터테인먼트의 걸그룹이자 2019년 등장과 동시에 가요계를 장악한 최고 신인 그리고 월드와이드 대세로 성장한 ITZY의 활약에 큰 기대감을 표하고 있다.또한 ITZY는 오는 24일 첫 정규앨범 'CRAZY IN LOVE'와 타이틀 곡 'LOCO'(로꼬) 발매를 앞두고 1일 0시 공식 SNS 채널에 스케줄러 이미지를 게재해 컴백 분위기를 고조시켰다.있지는 이날 현지 팬들을 위해 '달라달라', '아이씨'. '워너비', '낫 샤이', '마피아 인 더 모닝' 등 히트곡들이 담긴 일본 디지털 앨범 '왓츠 있지'(WHAT’z ITZY)를 발매하고 일본 공식 사이트도 열었다.신곡 'LOCO'는 그룹의 대표곡이자 히트곡 '달라달라'와 'WANNABE'를 만든 인기 작곡팀 별들의전쟁 * (GALACTIKA *)이 곡 작업을 맡았다.한편, ITZY는 24일 오후 1시(미국 동부시간 0시) 약 5개월 만에 신보 'CRAZY IN LOVE'와 타이틀곡 'LOCO'를 발표하고 2021 하반기 가요계를 정조준한다.