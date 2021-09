아이유가 고혹적인 매력의 화보를 공개했다.1일 제이에스티나(J.ESTINA)는 뮤즈 아이유와 함께한 2021 가을 광고 캠페인을 공개했다.이번 가을 광고 캠페인의 컨셉은 'The Song of My Life'로 아이유의 명곡들처럼 우리의 인생 역시 아름다운 곡으로 쓰일 수 있기를 바란다는 메시지를 담았다. 아이유가 음악에 대한 영감을 받고 감상에 젖은 모습을 그윽한 가을 분위기의 배경과 반짝이는 주얼리들을 통해 매력적으로 표현했다.첫번째 광고 컷 속 아이유는 우아한 긴 웨이브 머리와 클래식한 검정 자켓에 은은하게 반짝이는 다이아몬드 네크리스와 이어링을 포인트로 고급스러운 스타일링을 완성했다. 베이지 니트와 플리츠 스커트를 착용한 컷에서는 피아노에 기대어 우아한 세련미를 뽐냈다.이날 공개된 또 다른 컷에서 아이유는 깊이감 있는 눈빛과 감각적인 포즈로 눈길을 끌었다.한편, 아이유가 착용한 주얼리는 전국 제이에스티나 매장과 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.