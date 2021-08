▶ 19일 발매된 ‘THE AWAKENING’

[스포츠한국 조성진 기자] 그룹 크래비티(CRAVITY)가 자체 초동 신기록을 경신했다.국내 최대 음반 집계 사이트 한터차트에 따르면 크래비티는 지난 19일 발매한 첫 정규앨범 파트 1 ‘THE AWAKENING: Written in the stars’로 초동(발매일 기준 일주일 간 음반 판매량) 10만 9123장을 기록했다.이로써 크래비티는 자체 최고 초동 기록이던 ‘CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO’의 8만 2254장을 깨고 데뷔 후 처음으로 10만 장 이상의 초동 판매량을 세우게 됐다.또한 크래비티는 이번 정규앨범 초동 집계 기간 동안 쟁쟁한 컴백 팀들 사이에서도 한터차트 음반 일간랭킹에서 총 네 차례나 1위에 등극하는 등 꾸준한 성장세 속 남다른 저력까지 보였다.국내에서 자체 앨범 판매량 최다 기록을 깨트린 크래비티는 이번 정규앨범으로 태국과 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 베트남 등 여러 국가 아이튠즈 앨범 차트 TOP10에 진입하는가 하면, 타이틀곡 ‘Gas Pedal’ 뮤직비디오 역시 공개 일주일 만에 1000만 뷰를 넘어섰다.