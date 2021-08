씨엘이 신곡 'SPICY'로 돌아온다.오늘(23일) 오후 6시에 공개되는 신곡 'SPICY'는 CL의 첫 솔로 정규앨범 ‘ALPHA’의 포문을 여는 곡이자, 제목에서 느껴지듯이 CL의 매서운 카리스마를 담아낸 곡이다.'나쁜 기집애' 'Hello Bitches'에 이어 씨엘이라는 캐릭터의 새로운 상징이 될 곡으로 예상된다.앞서 23일 틱톡을 통해 30초가량 공개된 'SPICY' 음원은 이미 씨엘의 강력한 카리스마를 좋아하는 팬들에게 강한 인상을 남기며 회자되고 있다.공개된 음원은 ‘She got the sauce And it’s spicy / You looking at the most fly Asians’이라는 후렴구가 반복된 이후 ‘Where we from Them Korean’s Getting up higher’라는 씨엘의 날카로우면서 매서운 랩이 등장하면서 단번에 긴장감을 선사한다.씨엘은 데뷔하자마자 강하고 당당한 새로운 여성 뮤지션의 트렌드를 이끈 원조 걸크러쉬답게 파워풀하고 에너지 넘치는 모습을 선보일 예정이다.'SPICY'는 지난해 새롭게 출발하는 씨엘의 이야기를 담아냈던 +POST UP+을 통해 호흡을 맞춘 세계적인 프로듀서 바우어(Baauer)와‘고등래퍼3’를 통해 강한 인상을 남겼던 소코도모가 참여해 독특한 색채를 더했다.씨엘은 'SPICY'를 통해 강렬한 무대 퍼포먼스도 함께 준비했으며, 오랜만에 음악방송을 통해 CL표 퍼포먼스를 선보일 예정이다.한편, CL의 신곡 'SPICY'는 오늘 오후 6시 전세계 음원사이트를 통해 공개되며, '틱톡'을 통해 '#SPICYCHALLENGE'를 시작한다. 오는 9월에는 두 번째 싱글을 발표하며, 10월에는 'ALPHA'앨범 전체를 공개한다.