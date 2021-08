▶ 신곡 '술버릇' 라이브 무대 첫 공개

[스포츠한국 조성진 기자] 걸그룹 브레이브걸스가 23일 선보이는 미니 5집 리패키지 앨범 [After ‘We Ride’] 발매 기념 이벤트를 펼친다.브레이브걸스는 오는 23일(월) 오후 7시 네이버 NOW '#OUTNOW'에 출연해 새 앨범 수록곡 라이브 무대를 선보인다. '#OUTNOW'는 음반·영화·드라마 등 대중에게 공개 앞둔 다양한 콘텐츠들의 뮤지션·배우·감독 등이 호스트로 출연해, 콘텐츠에 대한 다채로운 이야기를 전하는 라이브 쇼다.브레이브걸스는 '#OUTNOW'에서 신보 발매 소감 및 비하인드스토리 등을 들려줄 예정이다. 특히 신곡 '술버릇' 라이브 무대를 처음 선보인다. 이외에도 브레이브걸스는 신곡 뮤직비디오를 함께 리뷰하고, 피어레스(브레이브걸스 팬덤명)를 위한 TMI 토크도 함께 한다.한편, 브레이브걸스의 리패키지 앨범 [After ‘We Ride’]는 신곡 '술버릇 (운전만해 그후)'부터 미니 5집 수록곡을 편곡한 트랙까지 총 4곡을 수록했다.