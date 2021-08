▶ 24일 ‘그대로의 나’ 공개

[스포츠한국 조성진 기자] 빅톤(VICTON) 메인 보컬 강승식(26)이 기부 프로젝트에 참여한다.뮤직 퍼블리싱 클래프 컴퍼니는 17~18일 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 강승식과의 콜라보를 알리며 ‘CLEF X CREW’ 프로젝트 앨범 커버를 공개했다.강승식이 참여하는 CLEF X CREW 프로젝트는, 유아, 청소년들에게 희망의 씨앗을 전달하는 기부 프로젝트로, 음원 수익금 일부는 굿네이버스 ‘희망나눔 꿈지원사업’을 통해 국내 저소득 가정 초중고생을 대상으로 진로 및 학습을 위한 장학금 지원으로 사용된다.이번 ‘CLEF X CREW’ 프로젝트에서 빅톤 강승식은 “다르지만 다른 것도 나, 그대로의 나를 아끼자”란 메시지를 담은 곡 ‘그대로의 나(Look for the Silver Lining)’를 노래하며 24일(화) 정오 발매된다.음원 발표에 앞서 19일 오후 6시 클래프 컴퍼니의 기부 프로젝트 ‘CLEF X CREW’ 첫번째 타이틀곡 ‘그대로의 나’ 제작 현장과 강승식 인터뷰가 담긴 메이킹 필름이 공개될 예정이다. 메이킹 필름 속 강승식은 “가사 내용을 보고, 이 가사로 노래를 부르고 그러면 그 노래를 듣고 많은 분들이 위로를 받을 수도 있겠다란 생각으로 녹음 준비했다”고 전했다.강승식이 속한 그룹 빅톤은 2016년 데뷔해 ‘아무렇지 않은 척’, ‘오월애’ 등을 선보였으며, 2019년 데뷔 3년 만에 첫 음악방송 1위를 기록했다. 올 초 데뷔 4년만의 첫 정규앨범도 좋은 반응을 얻었다.그룹 활동 외에도 강승식은 ‘그 남자의 기억법’, ‘(아는 건 별로 없지만) 가족입니다’ 등 각종 드라마 OST 참여와 네이버 NOW. ‘이불킥’의 호스트로도 활약했다. 지난 14일 개막한 뮤지컬 '사랑했어요'에선 '윤기철' 역을 맡아 또다른 재능을 보이고 있다.