그룹 레드벨벳(Red Velvet)이 완전체로 돌아온다.레드벨벳은 16일 오후 새 미니앨범 ‘Queendom’(퀸덤)의 음원을 공개한다. 이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘Queendom’을 비롯해 ‘Pose’(포즈), ‘Knock On Wood’(노크 온 우드), ‘Better Be’(베터 비), ‘Pushin’ N Pullin’’(푸싱 앤 풀링), ‘다시, 여름 (Hello, Sunset)’ 등 다채로운 매력의 총 6곡이 수록됐다.레드벨벳은 “오랜만의 컴백이라 행복하면서도 설레고, 데뷔 때처럼 떨리기도 한다”며 “이번 앨범은 멤버들의 성숙해진 보컬과 레드벨벳만이 가진 다양한 색깔을 느낄 수 있다. 6곡 전부 설레는 마음을 담아 열심히 준비했으니 무더운 여름에 편안하게 즐겨 주시고, 많은 분들께 좋은 에너지가 전해졌으면 좋겠다”는 소감을 밝혔다.또 타이틀 곡 ‘Queendom’에 대해서는 “우리 모두 인생에서 퀸이자 킹이고, 함께 할 때 더욱 빛난다는 메시지를 담은 곡인 만큼, 들으시는 분들 모두 힘을 얻고 행복하셨으면 좋겠다. 힘든 시기에 들으면 자신감과 긍정 마인드가 회복될 것 같고, 이어폰을 꽂고 걸으면서 들어도 신나는 곡”이라며 “누구나 따라할 수 있는 귀여운 안무도 있으니 꼭 무대와 함께 즐겨 달라”고 덧붙여 기대감을 안겼다.한편 레드벨벳의 신곡은 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 발매된다. 오후 8시부터는 네이버 V LIVE의 Beyond LIVE 채널을 통해 온라인 팬미팅 ‘Beyond LIVE - Red Velvet ONLINE FANMEETING - inteRView vol.7 : Queendom’이 진행된다.