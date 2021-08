박지훈의 네 번째 미니앨범 'My Collection(마이 컬렉션)'이 해외 아이튠즈 앨범 차트 1위에 올랐다.지난 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된 박지훈의 새 미니앨범 'My Collection'은 발매와 동시에 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀 등 해외 등지에서 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지했다.이번 앨범은 홍콩, 터키 등에도 높은 순위에 진입하고 타이틀곡 'Gallery(갤러리)' 또한 태국 아이튠즈 차트 상위권에 안착하는 등 글로벌한 인기를 실감케 했다. 또한 'My Collection'은 태국, 홍콩 등의 애플뮤직 차트 상위권에도 이름을 올렸다.그동안 박지훈은 발표하는 앨범마다 전 세계 음악팬들의 뜨거운 관심을 일으키며 의미 있는 기록들을 쌓았다. 첫 번째 미니 1집 'O’CLOCK'으로 홍콩, 마카오, 태국, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 등 다수 해외 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 달성하는 기염을 토했고, 두 번째 미니앨범 '360'으로 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 등 아이튠즈 앨범 차트에서 1위를 달성했다.발매하자마자 음악팬들의 이목을 집중시킨 신보 'My Collection'은 아티스트 박지훈을 나타내고 표현한 음악 컬렉션의 정점으로, 타이틀곡 'Gallery'는 음악을 듣는 것만으로도 명화 앞에 서 있는 듯한 몰입감을 선사한다.박지훈은 오는 28일 '2021 박지훈 온라인 콘서트 Your Collection(유어 컬렉션)'을 개최해 글로벌 팬들과 더욱 특별한 만남을 가질 예정이다. 이번 공연은 K-POP 솔로 아티스트 최초로 최첨단 실감형 방식으로 선보인다. 박지훈의 다채로운 퍼포먼스를 마치 눈앞에서 펼쳐지듯 현장감 있게 연출해 팬들과 한층 생생한 호흡을 이끌어낼 전망이다.한편 박지훈은 지난 12일 네 번째 미니앨범 'My Collection'을 발매하며 본격적인 컴백 활동을 시작했다.