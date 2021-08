'를 방송하고 토크쇼, 리얼 버라이어티, 컴백쇼 등 다채로운 콘텐츠를 선보인다. 지난 2일 공개된 첫 티저 영상에는 시청자들을 '킹덤위크'로 초대하는 멤버들의 모습이 담겨 열띤 반응을 이끌어냈다.



한편 스트레이 키즈의 '자체 프로듀싱' 역량을 집약한 정규 2집 'NOEASY'와 타이틀곡 '소리꾼'은 오는 23일 오후 6시에 발매된다.





스트레이 키즈가 새 앨범 'NOEASY'(노이지)의 수록곡 'DOMINO'(도미노) 음원 일부를 최초 공개했다.JYP엔터테인먼트는 14일 0시 스트레이 키즈의 공식 SNS 채널에 'Stray Kids <NOEASY> UNVEIL : TRACK 5 "DOMINO"'(스트레이 키즈 <노이지> 언베일 : 트랙 5 "도미노")를 게재했다.반가운 초인종 소리로 시작되는 이번 영상에는 신나는 파티를 즐기고 있는 여덟 멤버들의 모습이 담겨 있어 시선을 붙잡았다. 강렬한 비트와 독특한 사운드, 한 시도 눈을 뗄 수 없는 화려한 영상 효과가 시야를 가득 채운다. "Now it’s time for ignition 나부터 시작돼 뒤따라 움직여 도미노 효과", "한번 까딱하면 DOMINO" 등 남다른 패기와 자신감을 '도미노'에 빗댄 가사로 스트레이 키즈만의 스웨그를 표현했다.스트레이 키즈는 컴백을 앞두고 새 음반 수록곡 중 일부를 소개하는 시그니처 티징 콘텐츠 'UNVEIL : TRACK'을 통해 자신감을 뽐내고 있다. 인트로 트랙 'CHEESE'(치즈)를 시작으로 유닛곡 '강박 (방찬, 현진)', 'Gone Away (한, 승민, 아이엔)'(곤 어웨이), 'Surfin’ (리노, 창빈, 필릭스)'(서핑), 'DOMINO'까지 어느덧 다섯 곡째를 미리 선보이며 정규 2집의 완성도를 가늠케 했다.스트레이 키즈는 오는 23일 타이틀곡 '소리꾼'으로 컴백한다. '소리꾼' 역시 팀 내 프로듀싱 그룹 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 작사, 작곡에 참여했다. 다른 사람들이 왈가왈부 떠드는 소리에 절대 기죽지 않고 할 말은 하며 줏대를 지키겠다는 메시지를 독창적인 화법으로 풀어냈고, 웅장한 멜로디에 전통 국악의 화려하고도 다양한 소리를 더해 듣는 재미를 극대화했다.또한 올해 6월 Mnet '킹덤 : 레전더리 워'에서 최종 우승을 차지한 스트레이 키즈는 우승 혜택인 '킹덤위크'를 앞두고 있다. 이들은 오는 17일 오후 5시 30분을 시작으로 23일까지 일주일간 ‘KINGDOMWEEK :