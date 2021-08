'글로벌 아이돌' 방탄소년단(BTS)이 미국의 음악 시상식 '2021 MTV 비디오 뮤직 어워드'(이하 '2021 MTV VMA')에서 총 5개 부문 수상 후보에 올랐다.'MTV VMA'는 미국 MTV가 개최하는 권위 있는 음악 시상식이다. 11일(현지시간) MTV 공식 홈페이지에 따르면 방탄소년단은 '올해의 노래(Song of the Year)'를 비롯해 '베스트 팝(Best Pop)', '베스트 K-팝(Best K-pop)', '베스트 안무(Best Choreography)', '베스트 편집(Best Editing)' 등 총 5개 부문에 이름을 올렸다.2019년 'MTV VMA'에서 처음 후보에 오른 방탄소년단은 올해로 3년째 수상을 노린다. '베스트 K-팝', '베스트 안무' 부문에서는 각각 3년, '베스트 팝'에서는 2년 연속 수상 후보에 올랐고, '올해의 노래'와 '베스트 편집' 부문에서 수상 후보에 오르기는 올해가 처음이다.방탄소년단은 지난해 8월 발표한 '다이너마이트(Dynamite)'로 '올해의 노래' 수상 후보에 올랐다. 해당 부문에서 24kGoldn-이안 디올의 '무드(Mood)', 브루노 마스와 앤더슨 팩이 결성한 컬래버레이션 밴드 실크 소닉의 '리브 더 도어 오픈(Leave the Door Open)', 카디 비-메건 더 스탤리언의 'WAP', 두아 리파의 '레비테이팅(Levitating)', 올리비아 로드리고의 '드라이버스 라이선스(Drivers License)'와 경합을 벌인다.'베스트 안무'는 아티스트와 안무 창작자 모두에게 주어지는 상으로, '버터(Butter)'의 안무를 맡은 빅히트 뮤직 퍼포먼스 디렉팅팀이 방탄소년단과 함께 후보에 이름을 올렸다. 방탄소년단과 빅히트 뮤직 퍼포먼스 디렉팅팀은 지난해 'MTV VMA'에서도 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'의 타이틀곡 '온(ON)'으로 '베스트 안무' 부문을 수상한 바 있다.방탄소년단은 2019년 'MTV VMA'에서 '베스트 그룹'과 '베스트 K-팝' 등 2개 부문 트로피를 안았고, 지난해에는 '베스트 안무', '베스트 팝', '베스트 K-팝', '베스트 그룹'까지 4관왕을 달성했다.한편, '2021 MTV VMA'는 오는 9월 12일 미국 뉴욕 바클레이스 센터(Barclays Center)에서 열리며 MTV 채널 등을 통해 생중계된다.