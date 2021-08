블랙핑크의 'Love To Hate Me' 음원이 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다고 YG엔터테인먼트가 12일 밝혔다.'Love To Hate Me'는 작년 10월 2일 발표된 블랙핑크의 정규 1집 'THE ALBUM' 수록곡이다. 사랑과 증오라는 상반된 감정을 솔직하게 풀어낸 댄스 팝 장르로, 트렌디한 비트와 중독성 넘치는 훅이 인상적인 노래다.블랙핑크는 정규 1집에 담긴 8곡 중 6곡('How You Like That', 'Ice Cream', 'Lovesick Girls', 'Pretty Savage', 'Bet You Wanna', 'Love To Hate Me')을 스포티파이 억대 스트리밍 리스트에 올려놓았다.나머지 두 곡인 'Crazy Over You'와 'You Never Know' 역시 1억 스트리밍 달성이 머지않은 상황. 블랙핑크는 '정규 1집 전곡 스포티파이 1억 스트리밍 돌파'라는 또 하나의 인기 지표를 눈앞에 두게 됐다.한편 블랙핑크는 지금까지 스포티파이에서만 총 17개 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 4억 스트리밍 음원('DDU-DU DDU-DU', 'Kill This Love', 'How You Like That')만 3개이며, 이는 K팝 걸그룹으로서 독보적인 기록. 유튜브와 더불어 글로벌 음악 시장 판도 변화를 이끈 주역이 스포티파이인 점을 떠올리면 의미 있는 성과다.