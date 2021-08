박지훈이 가수로서 새 앨범으로 팬들을 찾는다.박지훈은 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니앨범 'My Collection(마이 컬렉션)'을 발매한다.'My Collection'은 첫 번째 정규앨범 'MESSAGE' 이후 9개월 만에 선보이는 앨범으로, 아티스트 박지훈을 표현한 음악 컬렉션이다.타이틀곡 'Gallery(갤러리)'는 리드미컬한 기타 루프와 청량한 신스 사운드가 돋보이는 EDM 기반의 팝 장르 곡으로, 음악을 듣는 것만으로도 명화 앞에 서 있는 듯한 몰입감을 선사할 예정이다.또한 수록곡 'Present on the stage (Intro)(프레젠트 온 더 스테이지)', 'LOST (feat.릴보이)(로스트)', 'Strawberry(스트로베리)', 'I Wonder(아이 원더)', '파도에게'까지 총 6곡의 트랙에 보다 다채로운 음악적 컬러를 담았다.특히 릴보이(LILBOI)의 리드미컬한 래핑과 박지훈의 아련한 보컬이 조화를 이룬 'LOST'와 싱어송라이터 콜드(Colde)가 프로듀싱에 참여한 'Strawberry' 등으로 완성도를 높여 웰메이드 앨범을 탄생시켰다.한 단계 성장한 음악만큼이나 성숙한 비주얼로 돌아온 박지훈이 이번 활동을 통해 보여줄 새로운 변신에 이목이 집중된다.한편, 박지훈의 네 번째 미니앨범 'My Collection'은 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.