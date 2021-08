빌보드 메인 싱글 차트에서 최장 기간 1위를 기록 중인 그룹 방탄소년단의 디지털 싱글 'Butter' 뮤직비디오가 5억뷰를 달성했다.지난 5월 21일 공개된 방탄소년단 'Butter'의 뮤직비디오 유튜브 조회수는 7일 오전 9시 15분경 5억 건을 넘어섰다. 이로써 방탄소년단은 통산 11번째 5억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.'Butter'는 신나고 경쾌한 분위기의 서머송(Summer Song)으로, 도입부부터 귀를 사로잡는 베이스 라인과 청량한 신스(Synth) 사운드가 특징인 곡이다. 지난 6월 5일 자 빌보드 메인 싱글 차트에 ‘핫 100’ 1위로 진입한 이후 7월 17일 자 차트까지 7주 연속 1위를 차지했으며, 최신 차트(8월 7일 자)까지 통산 9번째 1위에 오르며 2021년 가장 오랫동안 '핫 100' 1위를 지킨 곡이 됐다.'Butter' 뮤직비디오에는 멤버들 사이에 빈틈 없는 호흡이 돋보이는 군무와 쿨한 매력에 초점을 맞춘 유닛별 안무, 엘리베이터를 배경으로 펼쳐지는 각 멤버의 개성 있는 독무까지 다채로운 볼거리가 가득하다.뮤직비디오는 공개 당시 최대 동시 접속자 수 390만 명을 넘기며 역대 최고 유튜브 프리미어 뮤직비디오 시청 기록을 달성했고, 24시간 만에 1억 820만 조회수를 기록하면서 ‘유튜브 뮤직비디오 사상 24시간 최다 조회수’ 기록을 공인받았다.한편, 방탄소년단은 ‘Butter’를 포함해 총 34편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 각 13억뷰의 ‘DNA’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 12억뷰의 ‘Dynamite’, 10억뷰의 ‘MIC Drop’ 리믹스, 각 9억뷰의 ‘FAKE LOVE’, ‘IDOL’, 각 7억뷰의 ‘피 땀 눈물’, ‘불타오르네 (FIRE)’, 각 6억뷰를 기록한 ‘쩔어’, ‘Save ME’, 5억뷰의 ‘Butter’, 4억뷰씩 기록한 ‘Not Today’, ‘봄날’, 각 3억뷰를 넘긴 ‘상남자’와 ‘ON’ 키네틱 매니페스토 필름, ‘Life Goes On’, ‘Black Swan’, 2억뷰씩의 ‘호르몬 전쟁’, ‘I NEED U’, ‘ON’, ‘No More Dream’, ‘Permission to Dance’와 각 1억뷰를 돌파한 ‘Danger’, ‘하루만’, ‘We are bulletproof PT.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’, ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’, ‘Dynamite’ B-side, ‘Dynamite’ (Choreography ver.), ‘I NEED U’ (Original ver.), ‘Ego’, ‘Interlude : Shadow’ 등이다.