[스포츠한국 김두연 기자] 선미가 돌아온다. 어느새 '선미팝'을 떠올리면 음악을 느낄수 있을만큼 장르가 되어버린 그녀가 이번 여름에도 대중들의 사랑을 차지할 수 있을지 관심이다.6일 오후 선미의 미니 3집 앨범 '1/6' 발매를 기념한 미디어 쇼케이스가 온라인 생중계로 진행됐다.선미의 미니앨범 '1/6'은 타이틀곡인 'YOU CAN'T SIT WITH US'를 비롯해 'SUNNY' '1/6(6분의 1)', 'Call', 'Narcissism', 'Borderline' 등 총 6곡이 수록됐다. 선미는 앨범 전곡에 작사, 총 4곡에 작곡자로 참여하여 선미만의 색깔이 진하게 담긴 선미팝으로 가득 채워냈다.이날 선미는 "앨범명에 대해 달의 중력이 1/6이라고 하는데 그곳에서는 좀더 가볍게 느껴지지 않을까 하는 생각에서 시작됐다. 현재 무기력하고 지친 사람들이 이 앨범의 곡을 들으시고, 조금이나마 가볍고 신나고 위로가 되었으면 하는 마음이 크다"고 바랐다. 또 앨범의 전체적인 콘셉트에 대해서는 "2000년대 초반 분위기를 통해 기존 나의 콘셉트보다는 밝고 무겁지 않게 풀어내고 싶다"고 말했다.타이틀곡의 뮤직비디오는 박진감이 넘친다. 좀비가 등장하고 선미는 그들과 액션신을 그리며 색다른 도전을 펼쳤다. 선미는 "'킹덤' '부산행'에서 활약한 무술팀과 함께 호흡했다. 아쉽게도 가지고 있던 시간이 너무 없었기 때문에 완벽하게 소화하지 못했지만 정말 멋있게 받아주신 덕분에 액션이 완성된 것 같다. 재미있는 도전이었다"고 말했다.3년만에 미니앨범을 발매한 선미의 바람은 자신이 장르화되는 것. 선미는 "선미답다는 이야기를 가장 많이 듣고싶다. 쉽게 흉내낼 수 없는 아티스트가 되고싶은 마음이 크다"며 "과거 '사이렌' 쇼케이스때 기자님들이 선미팝이라는 워딩을 처음 써주셨는데 그게 널리 퍼져서 장르가 곧 선미라는 이야기를 감사하게도 해주시더라. 선미다운건 이런 것이라는 메시지를 더욱 더 많은 사람들에게 알리고 싶다"고 포부를 드러냈다.솔로 여성 아티스트로 독보적인 성장을 이뤄낸 만큼 선미를 롤모델로 삼는 후배 가수들도 점차 늘어나고 있다. 이에 대해 선미는 "그렇게 말해주는 후배 분들에게 너무 감사하다. 매번 모든 곡에 의미를 둘 순 없지만, 본인만의 이야기를 만들어가면 좋겠다고 생각한다"며 "음악 안에서 표현할 수 있는 비주얼적인 콘셉트는 한계가 있지만, 어떤 이야기를 하느냐의 문제는 한계가 없는 것 같다"고 진심어린 조언을 전했다.한편, 신보는 이날 오후 6시 발매된다.