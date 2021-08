[스포츠한국 김두연 기자] 가수 선미가 독특한 뮤직비디오 일화를 전했다.6일 오후 선미의 미니 3집 앨범 '1/6' 발매를 기념한 미디어 쇼케이스가 온라인 생중계로 진행됐다.이날 선미는 타이틀곡의 뮤비에서 등장하는 좀비들과의 액션신에 대해 "'킹덤' '부산행'에 참여했던 무술팀으로부터 많이 배울 수 있었다. 다만 가지고 있던 시간이 너무 없었기 때문에 완벽하게 소화하지 못해 아쉬웠다"고 말했다.그러나 "다행스럽게도 무술 감독님과 뮤비 감독님께서 만족해하신 장면이었다. 짧은 신이었는데 체력이 많이 필요하더라. 처음 해보는 액션신이었는데 힘든 것보다 즐거운 마음이 컸다"고 돌아봤다.한편, 선미의 미니앨범 '1/6'은 타이틀곡인 'YOU CAN'T SIT WITH US'를 비롯해 'SUNNY' '1/6(6분의 1)', 'Call', 'Narcissism', 'Borderline' 등 총 6곡이 수록되어 있으며, 선미는 앨범 전곡에 작사, 총 4곡에 작곡자로 참여하여 선미만의 색깔이 진하게 담긴 선미팝으로 가득 채워냈다. 6일 오후 6시 공개된다.