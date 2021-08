[스포츠한국 김두연 기자] 가수 선미가 신보에 대해 소개했다.6일 오후 선미의 미니 3집 앨범 '1/6' 발매를 기념한 미디어 쇼케이스가 온라인 생중계로 진행됐다.이날 선미는 "먼저 앨범 이름의 경우 중력이 1/6인 달에서는 마음의 무게도 1/6일까 하는 궁금증에서 시작해서 만들게 됐다"고 운을 뗐다.이어 "지난번 발표한 '꼬리'가 강력한 이미지를 보여드리고 싶었다면, 이번에는 비교적 자유로운 이미지를 보여드리고 싶다"는 바람을 드러냈다.한편, 선미의 미니앨범 '1/6'은 타이틀곡인 'YOU CAN'T SIT WITH US'를 비롯해 'SUNNY' '1/6(6분의 1)', 'Call', 'Narcissism', 'Borderline' 등 총 6곡이 수록되어 있으며, 선미는 앨범 전곡에 작사, 총 4곡에 작곡자로 참여하여 선미만의 색깔이 진하게 담긴 선미팝으로 가득 채워냈다. 6일 오후 6시 공개된다.