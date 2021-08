▶ 빌리 아일리시 정규 2집 발매 기념 ‘허브’ 론칭

[스포츠한국 조성진 기자] 팝스타 빌리 아일리시(Billie Eilish)의 두 번째 정규 앨범 ‘Happier Than Ever’ 발매를 기념해 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 ‘스포티파이(Spotify)’가 세 가지 버전의 인핸스드 앨범을 런칭했다.지난 6년간 빌리 아일리시의 음악은 스포티파이에서 155억 회 이상 스트리밍된 것으로 나타났으며, 현재 전 세계 12번째로 많이 스트리밍된 아티스트이자 가장 가파른 성장률을 보인 대표 아티스트 중 하나로 꼽힌다. 빌리 아일리시는 지난 2019년 첫 앨범 발매 당시에도 스포티파이와 협업해 팬들을 위한 특별한 경험을 선사한 바 있다.스포티파이는 빌리 아일리시의 아티스트 허브를 ‘Happier Than Ever: The Destination’로 명명하고, 빌리 아일리시의 음원 카탈로그와 더불어 새로운 인핸스드 앨범 등 다양한 독점 콘텐츠로 구성했다. 빌리 아일리시의 새 앨범을 기다려온 전 세계의 팬들은 이번 허브가 제공하는 다채로운 독점 콘텐츠를 통해 아티스트와 발매곡에 대한 이해도를 높일 수 있다.이번 빌리 아일리시 아티스트 허브에 포함된 인핸스드 앨범은 총 세 가지 모드로 구성됐다. 빌리 아일리시가 직접 각 수록곡 가사의 비하인드 스토리를 설명해주는 리릭 모드, 팬들과의 특별한 소통을 위한 빌리 아일리시의 클립 인터뷰 영상을 포함한 팬 모드, 빌리 아일리시의 자전적 이야기를 담은 클립 영상을 선보이는 빌리 모드 등 총 세 가지의 새로운 음악 감상 경험을 선사한다. 각 수록곡을 시각적으로 표현하는 디지털 아트워크 개념의 캔버스 영상도 포함한다.스포티파이 관계자는 “데뷔 앨범 발매 당시부터 특별한 인연을 이어온 싱어송라이터 빌리 아일리시와 첫 아티스트 허브를 선보이게 되어 기쁘다”며, “앞으로도 스포티파이만의 새롭고 독창적인 방식으로 아티스트와 팬을 연결하고, 아티스트가 자신의 창작물에 대한 예술적 영감을 대중에게 보다 쉽게 전달할 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.과거 인핸스드 앨범을 선보인 해외 아티스트론 다프트 펑크, 레이디 가가, 메건 더 스탤리언, 세인트 빈센트, 테일러 스위프트 등이 있고 국내 아티스트론 방탄소년단(BTS), 블랙핑크, 트와이스 등이 인핸스드 앨범을 공개한 바 있다.