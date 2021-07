[스포츠한국 모신정 기자] AKMU(악뮤)가 주요 음원 차트 정상을 5일째 점령 중인 가운데 빈지노와 함께한 신곡 '째깍 째깍 째깍' 오피셜 비디오를 30일 공개했다.'째깍 째깍 째깍' 오피셜 비디오는 공허한 눈빛으로 같은 동작을 무한 반복하고 있는 지친 사람들의 모습으로 시작된다. 잠시 후 모든 사람들은 멈춰진 시간 속에 그대로 갇혀 일시정지되고, 이는 현대인이 가진 휴식에 대한 갈증을 풀어주며 묘한 희열을 선사했다.이찬혁은 그러한 사람들 사이에서 유일하게 자유로운 인물로 그려졌다. 무심한 듯 음악을 들으며 리듬을 타는 이찬혁의 모습이 인상적이다. 또한 영상 중반부 깜짝 등장해 의미심장한 미소로 주위를 둘러보는 이수현의 표정도 매력적이다. 그가 어떤 존재일지 궁금증을 유발시킨다.앞서 YG는 AKMU의 컬래버레이션 앨범 'NEXT EPISODE' 수록곡 7개 전부 오피셜 비디오를 제작했다. 이들 서사는 옴니버스식 구성으로 유기성을 띤다고 밝힌 바 있다. 또 다른 곡의 오피셜비디오에서 이찬혁과 이수현이 어떠한 모습으로 그려질지 호기심을 자아낸다.'째깍 째깍 째깍'은 AKMU와 빈지노의 만남으로 발매 전부터 화제를 모았다. 이찬혁의 세련된 보컬과 이수현의 맑은 음색, 빈지노의 개성 넘치는 래핑이 완벽하게 조화를 이뤄 음악팬들의 귀를 사로잡았다.사람들의 말은 시간이 지나면 무의미해지기 마련이니 본인의 소신대로 살라는 메시지를 내포한 곡이다. 소문, 소음, 아픔 등을 묵묵히 견디다 보면 결국 승자가 될 것이라는 따뜻한 위로를 품기도 했다.AKMU는 지난 26일 발표한 앨범 'NEXT EPISODE'를 통해 한층 성숙하고 깊어진 음악 세계로 호평받고 있다. 특히 타이틀곡 '낙하' (with 아이유)는 국내 주요 음원 차트 1위 자리를 5일째 수성 중이며, 그 외 수록곡도 상위권에 나란히 올라있어 인기를 실감케 했다.