정준하(MC 민지)가 'I SAY WOO! (아새우!)'를 발매, 본격 가수 활동에 나선다.30일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정준하(MC 민지)의 새 싱글이자 여섯 명의 힙합 아티스트들과 합작한 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'가 발매된다.지난달 발매된 'I SAY WOO! (아새우!)'의 리믹스 버전인 이번 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'에는 힙합 우량아 MC 민지를 비롯해 힙합 트리오 리듬파워(보이비·지구인·행주), R&B 보컬 Xydo(시도)와 원곡자 NUOL(뉴올), BENKIFF(벤키프)가 참여했다. 마이크 스웨거의 수장인 NUOL은 원곡에 이어 리믹스 음원의 전체 프로듀싱도 맡았다.음원 발매 하루 전인 지난 29일에는 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'의 티저 영상이 공개됐다. 영상 속 정준하는 라디오 DJ로 변신해 "이번 곡은 여름을 강타한 노래죠. MC 민지의 'I SAY WOO! (아새우!)'가 인기에 힘 입어 리믹스 버전으로 나왔다고 합니다. 안 들어볼 수 없겠죠. 노래 듣고 2부 시작해보겠습니다"라고 소개했다. 이어 MC 민지와 리듬파워, Xydo, NUOL, BENKIFF의 자유분방한 매력이 담겨 흥겨움을 안겨준다.'I SAY WOO! (아새우!)' 원곡이 박명수, 하하, 정준하의 실제 아들 로하 군의 뮤직비디오 출연 지원사격으로 화제를 모은 바 있다. MC 민지가 이번 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'에서는 힙합 선배들의 든든한 응원을 받게 돼 눈길을 끈다. 실력자들의 시너지로 한층 업그레이드 된 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)' 완곡 역시 기대를 받고 있다.MC 민지는 데뷔 후 첫 정식 음원인 'I SAY WOO! (아새우!)'를 들고 다수의 음악 방송에 출연하는 등 폭 넓은 활동을 펼치며 웃음 그 이상의 스웨그를 보여줬다. 무엇보다 'I SAY WOO! (아새우!)'의 청량한 사운드와 긍정적인 메시지가 리스너들에게 시원한 기운을 선사했다.리믹스 버전으로 한계 없는 도전을 이어가고 있는 MC 민지가 7월 말에 이어 8월 한여름 가요계에서도 다크호스로 자리매김할 수 있을지 관심이 모아진다.한편, 리듬파워, Xydo, NUOL, BENKIFF가 참여한 MC 민지의 새 싱글 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'는 이날 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.