[스포츠한국 모신정 기자] 그룹 방탄소년단이 신곡 'Permission to Dance'의 새로운 버전을 공개했다.방탄소년단은 23일 오후 1시 전 세계 동시에 'Permission to Dance'(퍼미션 투 댄스)의 R&B 리믹스를 발표했다. 리믹스 버전은 1990년대 감성이 가미된 R&B 장르로, 댄스 팝 기반의 원곡과는 또 다른 매력을 선사한다.'Permission to Dance'는 앞서 미국 빌보드 최신 차트(7월 24일 자) '핫 100'에서 1위를 차지했다. 이로써 '핫 100' 차트에 통산 5곡을 정상에 올린 방탄소년단은 전 세계 팬들에게 감사하는 마음을 담아 이번 리믹스 버전을 준비했다.'Permission to Dance' R&B 리믹스는 보컬에 더욱 집중하게 만드는 신스 사운드가 특징이다. 원곡이 신나는 분위기로 듣는 이들의 심장을 뛰게 만든다면, 리믹스 버전은 차분하면서도 세련된 분위기로 색다른 감상에 젖게 한다.지난 9일 발매된 'Permission to Dance'는 '춤은 마음 가는 대로, 허락 없이 마음껏 춰도 된다'라는 노랫말과 청량한 멜로디가 돋보이는 곡이다. 방탄소년단만의 자유분방하면서도 친근함이 돋보이는 안무에 국제수화를 활용한 특별 퍼포먼스가 더해져 전 세계인들에게 행복한 기운과 감동을 전달했다.한편, 방탄소년단은 오는 27일(현지시간) 영국 BBC 라디오 1 '라이브 라운지(Live Lounge)'에 출연해 'Permission to Dance'를 열창할 예정이다.