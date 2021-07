▶ 26일 신작 ‘NEXT EPISODE’ 발매

▶ 이선희, 아이유, 자이언티, 빈지노, 크러쉬 등 콜라보

▶ 당일 오후 10시 ‘#OUTNOW AKMU in 수현의 숲’서

▶ 피처링 및 앨범 제작 비하인드 스토리 공개

[스포츠한국 조성진 기자] 듀오 AKMU(악뮤)가 오는 26일(월) 이선희, 아이유, 자이언티, 빈지노, 잔나비 최정훈, 크러쉬, 샘 김 등이 함께 하는 콜라보 앨범 [NEXT EPISODE]를 발매한다.AKMU(악뮤)는 앨범 발매와 함께 26일 밤 10시 네이버 NOW '#OUTNOW AKMU in 수현의 숲'에 출연해 컴백 스페셜 쇼 무대를 선보일 예정이다.라이브 쇼로 90분간 진행되는 '#OUTNOW AKMU in 수현의 숲'에서 악뮤는 컴백 소감을 전하며 새 앨범 수록곡 라이브 무대를 펼친다.'네이버 NOW'에서 AKMU는 화려한 피처링 협업 가수들 관련 섭외 비하인드 스토리를 비롯한 앨범 관련 여러 내용을 공개하며 팬들과 실시간 소통할 예정이다.