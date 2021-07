AKMU(악뮤)가 네이버 NOW. '수현의 숲'에서 새 앨범 라이브 무대를 최초 공개한다.YG엔터테인먼트에 따르면 AKMU는 7월 26일 오후 10시부터 생방송으로 진행되는 #OUTNOW AKMU in 수현의 숲에 출연한다.90분간 특별 편성된 이 방송에서 AKMU는 컬래버레이션 앨범 [NEXT EPISODE]에 담긴 신곡을 라이브로 선보이며 팬들에게 선물 같은 무대를 선사할 계획이다.AKMU 밴드가 이날 라이브에 함께 한다. 풍성한 밴드 사운드와 AKMU의 아름다운 목소리가 만나 콘서트를 방불케하는 눈호강·귀호강 무대가 펼쳐질 것으로 예상된다.아울러 AKMU는 초호화 피처링 아티스트 섭외 및 앨범 준비 과정에서 일어난 비하인드 스토리도 들려주며 팬들과 교감할 예정이다.AKMU의 컬래버레이션 앨범 [NEXT EPISODE]에는 이선희, 아이유, 자이언티, 빈지노, 잔나비 최정훈, 크러쉬, 샘 김이 참여했다. 한 앨범에서 한꺼번에 만나기 힘든 다양한 장르의 정상급 아티스트들이 AKMU와 협업한 만큼 음악 팬들의 기대가 크다.타이틀곡은 '낙하'(with 아이유)이며, 앨범 전곡 음원은 7월 26일 오후 6시 발매된다.