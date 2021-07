블랙핑크가 전 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 또 한 번 의미 있는 이정표를 세웠다.20일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'는 전날 오후 9시께 스포티파이 스트리밍 횟수 4억 회를 돌파했다.'Kill This Love'와 'How You Like That'에 이은 블랙핑크 통산 세 번째 기록. 글로벌 음악 시장 내 영향력이 점점 커지고 있는 스포티파이에서 4억 스트리밍 곡을 보유한 K팝 걸그룹 자체가 블랙핑크뿐인 점을 떠올리면 가히 독보적인 행보다.블랙핑크는 지금까지 스포티파이에서만 총 16개 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 'Ice Cream'(3억), '마지막처럼'(3억), 제니 솔로곡 'SOLO'(3억), '붐바야'(2억), '불장난'(2억), 'Lovesick Girls'(2억), '휘파람'(2억), 'Forever Young'(1억), 'Don't Know What To Do'(1억), 'Pretty Savage'(1억), 'STAY'(1억), 'Bet You Wanna'(1억), 로제 솔로곡 'On The Ground'(1억) 등이다.유튜브에서 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'의 기록은 더욱 화려하다. 이 노래의 뮤직비디오는 K팝 그룹 최초로 10억뷰 금자탑을 쌓은 뒤 현재 16억뷰를 훌쩍 넘어섰다. 약 세 달에 한 번씩 억대뷰 앞자릿 수를 갈아치우며 글로벌 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 가운데 유튜브 구독자 수도 6300만 명 이상으로 치솟았다.한편 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'는 지난 2018년 6월 15일 발매된 블랙핑크의 첫 미니앨범 'SQUARE UP'의 타이틀곡이다. 이 노래는 발매 직후 국내 음원 차트 '퍼펙트 올 킬'은 물론 미국 빌보드 200과 핫100에서 각각 40위와 55위에 오르며 당시 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 기록했다.