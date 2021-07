▶ 새 싱글 ‘Wild Side’ 공개

▶ ‘피프스 하모니’ 메인보컬과 랩스타와의 만남

▶ 뮤직비디오는 타누 무이노 감독

[스포츠한국 조성진 기자] 걸그룹 피프스 하모니(Fifth Harmony) 출신의 가수 노르마니(25·Normani)가 랩스타 카디 비(28·Cardi B)와 함께 신곡 'Wild Side'를 발매(소니뮤직)한다.걸그룹 피프스 하모니의 멤버인 노르마니는 메인 보컬 포지션에 걸맞는 소울풀한 목소리와 더불어 멤버 중 가장 뛰어난 춤 실력으로도 인기를 끌고 있다. 무대 장악력과 카리스마 가득한 노르마니의 춤은 라이브 공연에서 빛을 발한다. 일찍이 지난 2018년, 빌보드 시상식에서 R&B 스타 칼리드(Khalid)와 함께 한 'Love Lies' 무대는 전세계 음악 평단으로부터 역대급 공연이라는 찬사를 받기도 했다. 또한 샘 스미스(Sam Smith), 캘빈 해리스(Calvin Harris), 핏불(Pitbull) 등 팝스타들과 많은 콜라보를 한 바 있다.지난 2019년 발매한 'Motivation'은 빌보드 핫100과 UK싱글, 캐나다와 호주 등 전세계에서 준수한 성적을 기록했고, 최근까지도 유튜브 조회수 1억 4000만 회를 돌파하는 등 꾸준한 인기를 이어오고 있다. 음악 팬들은 글로벌 랩스타 카디 비와 함께한 'Wild Side'가 이전의 기록을 깰 것으로 기대하고 있다.이번 신곡엔 '전세계에서 가장 핫한 여성 래퍼'라는 별명을 가진 카디 비가 함께 한다. 구성이 간결하면서도 긴장감 넘치는 이번 신곡은 흡입력 있는 노르마니의 목소리와 야성미 넘치는 카디비의 랩이 매력적이다. 뮤직비디오는 타누 무이노(Tanu Muino)가 맡았다. 타누 무이노는 파격적이면서도 영상미를 갖추었다고 호평 받았던 릴 나스 엑스(Lil Nas X)의 'Call Me By Your Name', 카디 비의 'Up' 뮤직비디오를 디렉팅했다. 'Wild Side' 뮤직비디오에서도 타누 무이노는 노르마니와 카디 비 두 사람의 매력을 파격적으로 연출했다.노르마니가 카디 비와 함께한 신곡, 'Wild Side'는 모든 음원 사이트에서 감상 가능하며, 뮤직비디오는 노르마니 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.