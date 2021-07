그룹 스테이씨(STAYC) 멤버 재이의 'Don't Start Now' 커버 영상이 공개됐다.스테이씨 재이는 지난 16일 오후 스테이씨 공식 유튜브를 통해 팝 가수 두아 리파(Dua Lipa)의 'Don't Start Now (돈 스타트 나우)'를 커버한 영상을 공개했다.영상 속 재이는 핸드 마이크 하나를 들고 목소리만으로 넓은 공간을 꽉 채우며 자유로운 매력을 발산했다. 재이의 독보적인 중저음의 음색과 자신감 넘치는 표정 연기가 보는 이들의 시선을 사로잡았다.그간 스테이씨의 노래에서 '킬링 파트'를 담당해온 재이의 유니크한 보컬이 이번 'Don't Start Now' 커버 영상에서 또 한번 빛을 발했다. 재이는 익숙한 멜로디부터 원곡과 차별화를 둔 후반부 애드리브까지 자신만의 보이스와 스타일로 소화했다. 한 곡을 완벽하게 이끄는 재이의 음악적인 역량도 재확인할 수 있었다.재이는 노래의 무드에 걸맞는 당찬 감정 표현으로 'Don't Start Now'의 포인트를 모두 살려냈다. 재이가 선보인 매력적인 표정과 제스처 연출도 이번 커버 영상의 중요한 관전 포인트다.한편, 재이가 속한 스테이씨는 올해 상반기 두 번째 싱글 타이틀곡 'ASAP (에이셉)'으로 성공적인 활동을 펼쳤다. 'ASAP'은 최근까지도 꾸준히 주요 음원 차트에서 롱런을 이어가고 있으며, 스테이씨는 미국 그래미 선정 '떠오르는 한국 아티스트 5', 미국 타임지 선정 '2021년 현재 최고의 K-POP'에 이름을 올리는 등 글로벌 루키로 자리매김했다.