방탄소년단 싱글 CD 'Butter'가 폭발적인 인기를 누리며 단 1주일 만에 판매량 197만 장을 돌파했다.16일(이하 한국시간) 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 지난 9일 발매된 방탄소년단의 싱글 CD 'Butter'는 지난 7월 9일부터 15일까지 1주일 동안 총 197만 5,364장의 판매고를 올렸다. 이는 올해 발매된 앨범의 판매량으로는 가장 큰 수치다.이로써 방탄소년단은 지난해 2월에 발매한 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL :7’(337만 장), 지난해 11월에 발매한 'BE'(227만 장), 2019년 4월에 발매한 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’(213만 장)에 이어 역대 첫 주 최다 판매량 1~4위를 석권하게 됐다.싱글 CD 'Butter'에는 지난 5월 21일에 발매된 디지털 싱글 'Butter'와 신곡 'Permission to Dance', 그리고 두 곡의 인스트루멘털(Instrumental) 버전 등 총 4개 트랙이 수록됐다.'Butter'와 'Permission to Dance'는 음원 차트에서도 높은 성적을 기록 중이다. 특히 'Butter'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에 진입과 동시에 1위로 직행한 뒤 최신 차트(7월 17일 자)까지 7주 연속 정상을 차지했으며, MRC 데이터가 발표한 2021년 상반기 리포트에서 '올해 상반기 미국에서 가장 많이 다운로드된 곡' 1위에 올랐다.'Permission to Dance'는 국내 주요 음원 차트 1위는 물론 일본 오리콘 최신 차트(7월 19일 자/집계 기간 7월 5일~11일)에서도 단 3일간의 집계로 다운로드 수 4만 건을 기록하며 '주간 디지털 싱글 랭킹' 1위를 차지했다.한편, 방탄소년단은 오는 9월 25일(현지시간) ABC, BBC, Fx, 유튜브 채널 등에서 방송되는 전 지구적 차원의 대규모 생중계 이벤트인 '글로벌 시티즌 라이브(Global Citizen LIVE)'에 참여한다. 방탄소년단 외에는 안드레아 보첼리, 빌리 아일리시, 콜드플레이, 에드 시런, 위켄드 등 세계적인 아티스트들이 출연한다.