그룹 브레이브걸스와 롯데 백화점의 힐링송 ‘RED SUN (With 롯백)’의 음원이 금일 정오, 드디어 발매된다.‘RED SUN (With 롯백)’은 브레이브걸스와 롯데 백화점의 힐링 프로젝트 ‘송포유(Song for you)’의 두 번째 시즌으로 제작된 곡이며 주문을 통해 꿈과 소원을 이뤄내길 바라는 희망과 응원의 메시지를 담아 공개와 동시에 리스너들에게 공감을 이끌어 내며 많은 주목을 받았다. 또한 프로듀서 '용감한 형제'가 작사·작곡에 참여해 더욱 눈길을 끌었다.소속사 브레이브 엔터테인먼트 측은 “뮤직비디오 및 음원 공개 후 음원 발매를 원하는 팬분들의 요청이 많아 음원 발매를 하게 되었다.”, “코로나19의 장기화로 인해 지치신 모든 분들이 위로 받으셨으면 좋겠다.”고 전했다.한편, 브레이브걸스와 롯데 백화점의 힐링 프로젝트 ‘송포유(Song for you)’의 두 번째 시즌으로 제작된 희망곡 ‘RED SUN (With 롯백)’은 금일 정오, 각종 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.