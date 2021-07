[스포츠한국 모신정 기자] 그룹 방탄소년단이 신곡 ‘Permission to Dance’(퍼미션 투 댄스)로 전 세계에 긍정 에너지를 전했다.방탄소년단이 지난 9일(이하 한국시간) 발매한 신곡 ‘Permission to Dance’는 10일 오전 9시까지 기준으로 미국, 캐나다, 독일, 이탈리아, 일본, 호주 등 전 세계 92개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위에 올랐다.‘Permission to Dance’는 경쾌하고 신나는 댄스 팝 장르의 곡으로, ‘춤은 마음 가는 대로, 허락 없이 마음껏 춰도 된다’라는 내용을 담고 있다. 방탄소년단은 "We don't need permission to dance(우리가 춤추는 데 허락은 필요 없어)”라는 노랫말을 통해 고단한 하루를 보낸 모두에게 힘을 북돋운다.‘Permission to Dance’의 뮤직비디오도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 뮤직비디오는 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 지 39분 만에 조회수 약 1,000만 건을 돌파한 데 이어 10일 오전 9시 기준으로 6,200만 뷰를 넘어섰다. ‘즐겁다’, ‘춤추다’, ‘평화’를 의미하는 국제수화를 안무 동작으로 녹인 특별한 퍼포먼스와 뮤직비디오 후반부에 일곱 멤버가 군중과 함께 춤을 추는 장면은 행복한 기운을 고조시키며 보는 재미와 위안을 선사한다.한편, 방탄소년단은 오는 14일과 15일 미국 NBC 인기 TV 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연한다.