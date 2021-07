그룹 방탄소년단이 신곡 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)' 무대를 공개했다.9일 방송된 네이버 NOW '어 버터풀 게타웨이(A Butterful Getaway)' 토크쇼에서는 방탄소년단이 출연했다.이날 멤버들은 신곡 '퍼미션 투 댄스'에 대해 "많은 메시지가 담긴 곡은 아니고, 자유롭게 함께 춤추자는 의도"라고 설명했다.실제로 '퍼미션 투 댄스'는 경쾌하고 신나는 댄스 팝 장르의 곡으로, 중독성 강한 멜로디에 상쾌한 피아노 연주, 스트링 사운드가 더해져 자연스럽게 어깨를 들썩이게 만든다. 방특히 'We don't need permission to dance(우리가 춤추는 데 허락은 필요 없어)'라는 노랫말 그대로, 힘든 하루를 보낸 모두에게 '춤은 마음 가는 대로, 허락 없이 마음껏 춰도 된다'라고 힘을 북돋운다.