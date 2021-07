가수 정인이 영준과 10년 만에 '장마' 리메이크로 만난다.정인은 '방구석 캐스팅'을 통해 오는 13일 리메이크 음원 '장마 (Feat. 영준 of Brown Eyed Soul)'를 발매한다.'장마'는 지난 2011년 발매된 이후 10년 넘게 리스너들의 큰 사랑을 받고 있는 정인의 대표곡 중 하나다. 사랑했던 연인을 떠나 보내며 흘리는 눈물을 멈추지 않는 장맛비에 비유해 애절한 감성의 끝을 보여준다.10년 만에 리메이크되는 '장마'에는 원곡의 작곡과 코러스를 맡았던 브라운 아이드 소울의 영준이 피처링으로 참여했다. 정인과 영준은 2011년의 감정을 더욱 아련하게 재해석해 리스너들의 마음까지 울릴 예정이다.정인의 호소력 짙은 보이스가 돋보였던 원곡과 달리 남녀 듀엣 버전으로 리메이크되는 '장마'가 어떤 새로운 감성으로 2021년 장마철에도 그 저력을 발휘할지 관심이 높아진다.한편 '방구석 캐스팅'은 최근 하동균과 길구봉구 봉구의 '기다릴게', NS윤지와 몬스타엑스 주헌의 'If You Love Me (이프 유 러브 미)', 청하와 콜드의 '내 입술 따뜻한 커피처럼', 백지영과 이홍기의 ‘다시 사랑할 수 있을까’ 리메이크 음원을 연이어 선보이며 가요계의 리메이크 열풍을 이끌고 있다.