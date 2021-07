그룹 방탄소년단이 ‘Butter’로 미국 빌보드 ‘핫 100’에서 6주 연속 1위에 오른 것에 이어 빌보드 ‘디지털 송 세일즈’ 등 다수의 차트에서 돌풍을 이어갔다.7일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 10일 자)에 따르면, 방탄소년단의 디지털 싱글 ‘Butter’는 6주 연속 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 차지하는 기염을 토했다.지난해 8월 발매한 ‘Dynamite’(3회)로 한국 가수 최초 ‘핫 100’ 1위 기록을 쓴 이후 피처링으로 참여한 ‘Savage Love’ 리믹스 버전(1회), 앨범 ‘BE’의 타이틀곡 ‘Life Goes On’ (1회) 등의 성적을 거뒀던 방탄소년단은 이번 ‘Butter’의 기록까지 합쳐 통산 11번째 ‘핫 100’ 정상에 이름을 올렸다.‘Butter’는 ‘디지털 송 세일즈’ 차트에서도 6주 연속 1위를 지켰고, 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 발표하는 ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’과 ‘빌보드 글로벌 200’에서는 각각 2위와 3위에 올랐다.‘Butter’는 이밖에 ‘빌보드 캐나디안 핫 100’ 11위, ‘캐나다 CHR TOP 40’ 6위, ‘멕시코 잉글레스 플레이’ 11위, ‘팝 에어플레이’ 차트에서 11위를 차지했다.방탄소년단은 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에도 두 개의 앨범을 랭크시켰다. 지난 2월 발매된 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’이 111위, 지난해 11월에 나온 ‘BE’가 161위에 자리했다.한편 방탄소년단은 오는 9일 싱글 CD 'Butter'를 출시할 예정이다. 이날 발매되는 싱글 CD 'Butter'에는 글로벌 서머송 'Butter'와 신곡 'Permission to Dance'(퍼미션 투 댄스), 그리고 두 곡의 인스트루멘털(Instrumental) 버전이 실린다. 'Permission to Dance'에는 세계적인 뮤지션 에드 시런(Ed Sheeran)과 영국 출신 프로듀서 스티브 맥(Steve Mac) 등이 참여했다.방탄소년단은 이날 오후 9시 네이버 NOW 'A Butterful Getaway with BTS'(어 버터풀 게이트웨이 위드 비티에스)에 출연한다.방탄소년단은 이날 네이버 NOW의 스페셜 쇼 'A Butterful Getaway with BTS'에서 이번 신곡에 대한 다양한 이야기를 전할 예정이다.방탄소년단의 네이버 NOW 출연은 이번이 처음이며 이번 스페셜 쇼에서는 7월 9일 첫 공개되는 방탄소년단의 신곡 ‘Permission to Dance’ 퍼포먼스가 최초 공개될 예정이다.뿐만 아니라, 방탄소년단의 ‘지금(NOW)’을 함께 생각하고 이야기 나눠보는 특별한 토크쇼가 공개된다.