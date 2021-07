가수 임영웅이 감미로운 목소리로 팝발라드 무대를 선보였다.7일 방송된 TV조선 '뽕숭아학당'에서는 12팀의 팬들을 초대해 '도란도란 듀엣쇼' 공연을 펼치는 톱6의 모습이 그려졌다.이날 임영웅은 솔로 무대에서 샘 스미스의 '아임 낫 디 온리 원'(I'm Not The Only One)을 선곡해 특유의 감성적인 목소리로 감동적인 무대를 선보였다.네이비 슈트에 블루 선글라스로 색다른 비주얼을 연출한 임영웅은 리프트를 타고 무대에 등장해 황금빛 마이크를 들고 감미로운 목소리를 자랑했다.임영웅의 팝발라드 무대에 배기성은 "도대체 못하는 게 뭐야"라고 놀라워 했다. 이영현 역시 "영웅씨는 다 잘하시네"라며 다양한 장르를 소화하는 임영웅을 칭찬했다.