▶ 코로나 퇴치·위로 프로젝트 1탄 발매

▶ ‘Watch the World Turn’

▶ 록 뮤지션이 함께 하는 헤비메틀식 송가

▶ 음악디렉터 김재만…제작/진행 총괄

▶ 노경환, 모비딕, 크럭스, 디아블로 등등

▶ “코로나 시대에 대한 위로이자”

▶ “우리 자신(뮤지션) 모두에 대한 위로”

▶ 1탄 헤비메틀에 이어 다른 장르 2탄 등

▶ 연작 시리즈 계속 공개 예정

[스포츠한국 조성진 기자] 록그룹 블랙신드롬이 올해로 데뷔 33년이 됐다. ‘블랙신드롬은 김재만’, ‘김재만은 블랙신드롬’ 일만큼 밴드 리더이자 기타리스트 김재만(57)은 이제 팀의 아이콘 같은 존재가 된 지 오래다.김재만은 홍대 메틀씬의 ‘대장(보스)’ 같은 존재다. 사람들과 어울리길 좋아하는 활달한 성격에 카리스마가 있어 블랙신드롬 활동 때부터 리더십이 돋보였다.뿐만 아니라 김재만은 국내 메틀 뮤지션 중에선 가장 먼저 스튜디오 엔지니어/프로듀서에 눈을 떴다. 일본 및 여러 나라의 유명 레코딩 엔지니어 관련 책자를 탐독하며 지식을 쌓았고 많은 실전을 통해 엔지니어/음악 디렉터로서 역량을 강화해 갔다. 소니뮤직 레코딩 디렉터 활동은 물론 홍대 인근에 레코딩 전문 ‘까미스튜디오’를 차려 자신의 또 다른 ‘업’으로 삼을 정도였다. 국내의 많은 언더그라운드 메틀 음반이 까미스튜디오에서 제작됐고 김재만은 디렉터로서 존재감을 더해갔다.이처럼 다양하게 활동하는 와중에 동료 및 후배 뮤지션과 교우하다 보니 그를 따르는 뮤지션이 한둘이 아니다. 김재만 주변에 항상 사람(뮤지션/관계자)이 많은 것도 이런 이유와 무관하지 않다.홍대 메틀씬의 보스 김재만이 평소 친하게 지내던 일부 메틀 뮤지션을 “헤쳐 모여!” 시켰다. 그리고 헤비메틀로 코로나를 날려버리자는 의미의 강력한 싱글 ‘Watch the World Turn(Metal Masters)’을 제작/발매했다.코로나로 인해 모든 공연이 취소됨은 물론, 비대면 상황이 되다 보니 문을 닫는 공연장이 한둘이 아니었고 뮤지션들은 최대의 위기에 봉착했다. 이 때문에 우울증에 걸린 뮤지션이 적지 않았는데 김재만도 그중 하나였다.김재만의 아내이자 공연장 ‘프리즘홀’ 공동대표인 이기정에 의하면, 김재만이 다시 정상적인 컨디션을 찾은 건 음악디렉터라는 본연의 활동에 집중하면서다. 코로나로 움츠러들지 말고 오히려 음악으로 코로나와 맞짱 떠야겠다고 결심한 것이다. “코로나를 한방에 넉다운 시키자”란 의미의 연작 프로젝트, 다시 말해 록 뮤지션의 코로나 퇴치 프로젝트 1탄 ‘Watch the World Turn’은 이렇게 해서 나오게 됐다. 코로나로 인한 피해자들을 위로하고 희망을 노래하는 헤비메틀식 송가다.김재만은 “매일 전 세계의 확진자와 사망자 수를 보면서 망연자실 상실감을 느끼며 지낸 지 1년이 넘었다”며 “사랑하는 사람을 잃은 남은 사람들을 위로하고, 떠난 사람들을 추모하고 싶었다”고 말했다. 김재만은 또한 “이런 시대에도 뮤지션으로써 우리가 할 수 있는 유일한 일은 연주와 노래로 표현하는 것이기에, 곡을 쓰고 뜻을 함께하는 메틀 동료 뮤지션과 녹음을 진행하게 된 것”이라고 전했다.“시대는 우울함과 좌절, 슬픔으로 가득하지만 그럼에도 불구하고 희망의 감정을 담았습니다. 실제 헤비메틀 뮤지션들은 인류의 재난이 있을 때마다 항상 희망의 노래를 해 왔죠. 코로나로 문화예술계 모두가 어려움을 겪지만, 과격하고 역동적인 장르 특성상 헤비메틀계가 더 큰 타격을 입은 것이 사실입니다. 일례로 코로나 시대 동안 단 한 번의 공연을 못 한 밴드가 부지기수죠. 이 곡은 어쩌면 희생자뿐 아니라 우리 자신 모두를 위로하는 의미가 될 것입니다.”7분 50초 러닝타임의 ‘Watch the World Turn’은 김재만 작곡, 작사는 크럭스의 서세웅이 맡았다.이시영(모비딕)-김성훈(rachel mother goose)-서세웅(크럭스)-김경선(다크미러오브트레지디)의 보컬, 노경환-김재하(메써드)-김석만(크랙샷)-도중모-최영길(블랙신드롬)-김인중(크럭스)의 기타, 임현수(크럭스)의 베이스, 추명교(디아블로)-신영(크럭스)의 드럼 등 여러 음악인이 가세해 프로젝트의 의미를 더했다.‘Watch the World Turn’은 극단적으로 달리는 메틀일 줄 알았는데 그게 아니었다. 마치 80년대 히어앤에이드(Here N Aid)의 정서까지 묻어나고 있다. 현재의 젊은 하드록/메틀 매니아에서 80년대를 함께 한 연령대에 이르기까지 다양하게 어필할 수 있는 록/메틀이다. 어디서 많이 들어봤음 직한 익숙한 멜로디에 각 기타리스트가 번갈아 가며 구사하는 기술적(스킬)인 솔로잉까지 고루 어우러지고 있다.이기정(프리즈홀)에 의하면 이 작업으로 김재만이 “더 활기차졌고” 2탄 녹음 작업에 들어갔다고 한다.극도로 어려운 시기에 ‘멋진’ 프로젝트를 시도하고 있는 김재만과 관계자에게 박수를 보내며, 향후 이 연작 프로젝트가 좀 더 다양한 장르의 뮤지션들도 함께 하는 가운데, ‘코로나 시대’ 록으로 퇴치하고 위로받으며 훈훈해지는 정서가 더욱 폭넓게 공유되었으면 하는 바람이다.한편 ‘Watch the World Turn’은 멜론, 지니 등등 각종 국내 음원사이트에서 접할 수 있다.