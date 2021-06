[스포츠한국 모신정 기자] 그룹 방탄소년단이 싱글 CD 'Butter' 발매를 앞두고 새로운 형식의 콘셉트 포토를 공개했다.방탄소년단은 28일 공식 SNS에 싱글 CD 'Butter'의 콘셉트 포토를 올렸다. 단체 사진과 멤버별 개성이 돋보이는 개별 컷 등 풍성한 콘텐츠 공개를 통해 팬심을 저격에 나섰다.단체 사진에는 아지트에 모인 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 일곱 멤버의 모습이 담겨 있다. 멤버 모두 모여 작전을 모의하는 듯한 분위기에 주황, 노란색의 밝은 색감이 더해져 역동적인 느낌마저 자아낸다.여기에 개별 컷은 더욱 밝고 생기가 넘친다. 일곱 멤버 모두 진지하면서도 장난기 섞인 표정과 자세를 연출해 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다. 각기 다른 공간과 소품을 활용, 멤버별 개성과 매력을 도드라지게 한 구성이 돋보인다.이번에 공개된 콘셉트 포토는 싱글 CD 'Butter'의 'Cream(크림)' 버전에 수록된다. 싱글 CD는 'Cream'과 'Peaches(피치스)' 두 개의 버전으로 발매되며, 여러 가지 구성의 콘셉트 포토를 통해 방탄소년단의 다채로운 매력을 선사할 예정이다.다음달 9일 발매되는 싱글 CD 'Butter'에는 전 세계를 강타한 글로벌 서머송 'Butter'와 함께 신곡이 추가로 수록된다.한편 방탄소년단은 지난 21일 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 4주 연속 1위를 차지하며 그룹으로서는 21세기 최초의 대기록을 세웠다.'Butter'는 진입 첫 주 '핫 100'(6월 5일 자) 차트에서 1위로 직행한 뒤 최신 차트까지 1위를 꿰차며 4주 연속 정상을 지켰고 방탄소년단의 '핫 100' 1위 기록은 통산 9번째에 달할 정도로 전무후무한 새 역사를 써나가고 있다.또한 방탄소년단은 일본에서 발매한 베스트 앨범 'BTS, THE BEST'로 오리콘 주간 차트 3관왕을 달성했다. 방탄소년단은 'BTS, THE BEST' 앨범으로 오리콘 '주간 디지털 앨범 랭킹' 1위를 8번째로 차지해 또다시 자체 신기록을 썼는가 하면, 디지털 싱글 'Butter'는 최신 차트 '주간 스트리밍 랭킹' 1위도 거머쥐었다. 이와 함께 같은 집계 기간 기준 '주간 앨범 랭킹'에서도 발매 첫 주 78만 2,000장의 판매량으로 1위를 차지해 오리콘 역사상 주간 음악 랭킹 3개 부문에서 1위를 휩쓴 4번째 그룹으로 이름을 올렸다.방탄소년단이 28일자(현지시간) 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 5주 연속 1위를 달성할 수 있을지, 싱글 CD ''Butter가 써내려갈 전무후무한 기록은 어디까지일지 벌써부터 뜨거운 관심이 집중되고 있다.