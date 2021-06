그룹 블랙핑크 제니가 초미니 의상으로 각선미를 자랑했다.제니는 24일 자신의 인스타그램에 "Time for some BW moment"란 글과 함께 흑백 사진 여러 장을 올렸다.공개된 사진에서 제니는 샤넬의 초미니 트위드 의상을 입고 벽에 기대 다양한 포즈를 취했다.짧은 의상과 하이힐로 각선미를 자랑한 제니는 머리를 묶어 더욱 소멸할 듯한 얼굴과 놀라운 비율로 시선을 끌었다.한편 제니가 속한 블랙핑크는 데뷔 5주년을 맞아 영화 '블랙핑크 : 더 무비'를 개봉한다.'더 쇼'(THE SHOW) '인 유어 에리어'(IN YOUR AREA) 등 콘서트 실황 5곡과 블랙핑크의 히트곡 무대를 재편집했으며 오는 8월 4일 국내 개봉한다.