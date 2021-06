[스포츠한국 모신정 기자] ‘4세대 아이돌 대표주자’ 투모로우바이투게더가 래퍼 pH-1(피에이치원)과 우디 고차일드(Woodie Gochild), 싱어송라이터 Seori(서리)와의 특별한 컬래버레이션으로 완성된 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You)’(제로 바이 원 러브송) 리믹스 버전을 발표한다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 23일 오후 11시 50분 공식 SNS에 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. pH-1, Woodie Gochild, Seori’의 오피셜 티저를 게재했다.이에 앞서 투모로우바이투게더는 피처링 참여 아티스트의 이름이 가려진 커버 이미지를 공개해 컬래버레이션 대상에 대한 궁금증을 자아냈다.티저 영상 속 투모로우바이투게더는 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You)’ 리믹스 버전에 참여한 아티스트를 차례로 소개한다. 호명된 pH-1, 우디 고차일드, Seori와 투모로우바이투게더는 손뼉을 치며 환호하는 모습으로 눈길을 사로잡는다.‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’은 지난달 31일 발매된 투모로우바이투게더의 정규 2집 앨범 타이틀곡이다. 이 곡은 하이브리드 팝 록 기반의 에너제틱한 곡으로, 혼돈 속에서 만난 너를 향한 사랑만은 확실하다고 믿는 소년의 ‘자기 확신적’ 사랑을 노래했다.‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’은 미국 빌보드 ‘월드 디지털 송 세일즈’, ‘빌보드 글로벌 200(미국 제외)’, ‘빌보드 글로벌 200’ 차트에 올랐고, 스포티파이(Spotify) ‘글로벌 톱 200’에 11일 연속으로 차트인에 성공했다. 또한, 일본 라인뮤직 주간 톱 송 차트에서 정상에 오르는 등 주요 글로벌 차트에서 괄목할 만한 성적을 거뒀다.한편, 투모로우바이투게더의 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. pH-1, Woodie Gochild, Seori’은 오는 25일 오후 6시 전 세계 동시 공개된다.