그룹 방탄소년단의 일본 베스트 앨범이 오리콘 데일리 앨범 차트에서 또 다시 1위를 차지했다.19일 오리콘이 발표한 최신 차트에 따르면, 'BTS, THE BEST'는 2만 7098장의 판매량으로 '데일리 앨범 랭킹'에서 정상을 탈환했다. 'BTS, THE BEST'는 첫날 판매량(판매처 도착일 기준)만으로 '주간 앨범 랭킹' 기준 올해 첫 주 최고 판매량 기록(46만 7,000장)을 경신하며 1위로 직행해 사흘 연속 정상을 지켰고, 하루 숨고르기 후 5일째에 다시 1위를 꿰찬 것이다.지난 16일 발매된 'BTS, THE BEST'는 방탄소년단이 2017년부터 4년간 일본에서 발매한 싱글과 앨범 수록곡을 총망라한 앨범이다. 지난 4월 선공개된 'Film out'과 지난 8월 발매 후 전 세계에 디스코 열풍을 일으킨 디지털 싱글 'Dynamite'를 포함해 일본 오리지널 곡 'Your eyes tell', 'Crystal Snow'와 '피 땀 눈물', 'FAKE LOVE', 'IDOL', 'MIC Drop', 'ON'의 일본어 버전 등 총 23곡이 수록됐다.한편, 방탄소년단은 오는 7월 9일 싱글 CD 'Butter'를 발매한다.