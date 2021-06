[스포츠한국 모신정 기자] ‘K-POP 킹’ 엑소(EXO)가 가온 앨범 차트도 1위를 차지했다.지난 7일 발매된 엑소 스페셜 앨범 ‘DON’T FIGHT THE FEELING’(돈트 파이트 더 필링)은 오늘(17일) 발표된 가온 앨범 차트 주간 1위에 올라, 엑소의 막강 파워를 다시 한 번 입증시켰다.엑소는 이번 앨범으로 발매 일주일 만에 음반 판매량 100만장을 돌파하며 통산 6번째 밀리언셀러를 기록했음은 물론, 국내 음반 및 음원 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 87개 지역 1위, 중국 QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위에 오르는 등 글로벌한 인기를 입증했다.또한 이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘Don’t fight the feeling’을 비롯해 ‘파라다이스 (Paradise)’, ‘훅! (No matter)’, ‘Runaway’(런어웨이), ‘지켜줄게 (Just as usual)’ 등 총 5곡이 수록되어 있어, 엑소의 다양한 음악 색깔을 만날 수 있다.한편, 엑소 스페셜 앨범 관련 콘텐츠를 VR(가상현실)로 즐기는 온라인 전시회는 U+VR 애플리케이션을 통해 무료로 관람할 수 있어 좋은 반응을 얻고 있다.