제시가 화려한 비주얼을 자랑했다.제시는 지난 16일 자신의 인스타그램에 "Did someone order extra cheese??"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 제시는 당당하면서도 우아한 자태를 뽐냈다. 긴 생머리에 초미니 원피스를 입은 제시는 섹시한 매력 속에서도 청순한 비주얼을 자랑하고 있다.특히 끈으로 된 슬립 원피스는 볼륨감 넘치는 S라인 몸매를 고스란히 드러내 눈길을 끈다.제시의 매력이 가득 담긴 사진이 공개되자 배우 전소민은 "so hot!!!!"이라며 깜찍한 댓글을 남겼다.한편, 제시는 오는 25일 첫 방송되는 tvN 예능프로그램 '식스센스 시즌2'에 출연한다.