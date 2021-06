17일 컴백을 앞둔 브레이브걸스의 새 앨범 ‘Summer Queen’에 담긴 곡들이 일부 베일을 벗었다15일 정오, 소속사 브레이브 엔터테인먼트 측은 공식 유튜브 채널을 통해 여름과 잘 어울리는 곡들로 가득 담긴 미니 5집 ‘Summer Queen’의 전곡 하이라이트 메들리 필름을 공개했다.공개된 영상에는 타이틀곡 ‘치맛바람 (Chi Mat Ba Ram)’을 비롯해 ‘Pool Party (Feat.이찬 of DKB)’, ‘나 혼자 여름 (Summer by myself)’, ‘FEVER (토요일 밤의 열기)’, ‘Chi Mat Ba Ram (Eng Ver.)’ 까지 총 5곡의 하이라이트 음원이 담겼다.시원한 바람에 휘날리는 천들과 브레이브걸스의 상큼한 미소를 담은 콘셉트 영상 또한 함께 공개되며 팬들의 시선을 사로잡았다.타이틀곡 ‘치맛바람 (Chi Mat Ba Ram)’은 트로피컬 하우스 기반의 댄스 곡으로, 인트로부터 시작되는 시원한 사운드와 한번 들으면 잊혀 지지 않는 멜로디가 인상적인 중독성 강한 곡으로브레이브 엔터테인먼트의 수장이자 K팝 대표 히트곡 메이커 ‘용감한 형제’가 작사, 작곡에 직접 참여하여 공개 전부터 엄청난 기대를 모으고 있다.이외에도 중독성 강한 기타 루프, 신나는 리듬이 매력적인 댄스 팝 곡 ‘Pool Party (Feat.이찬 of DKB)’, 흥겨운 리듬과 서정적인 멜로디 위에 브레이브걸스 멤버들의 풋풋하고 시원한 보이스가 인상적인 ‘나 혼자 여름 (Summer by myself)’,세계적으로 유행하고 있는 디스코와 펑키를 접목한 댄스 팝 장르의 곡 ‘FEVER (토요일 밤의 열기)’, 타이틀곡의 영어 버전 ‘Chi Mat Ba Ram (Eng Ver.)’ 까지 앨범명 ‘Summer Queen’에 걸맞게 여름과 어울리는 곡들로 가득 채웠다.한편, 올여름을 강타할 브레이브걸스(Brave Girls)의 미니 5집 ‘Summer Queen’은 오는 17일 오후 6시에 발매된다.