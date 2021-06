‘4세대 아이돌 대표주자’ 투모로우바이투게더가 새 앨범 수록곡 ‘Magic’의 티저를 공개했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 10일 0시 공식 SNS 채널을 통해 정규 2집 앨범 ‘혼돈의 장: FREEZE’의 수록곡 ‘Magic’의 티저 영상을 선보였다.“TOMORROW X TOGETHER News. We have breaking news”라는 로봇의 음성으로 시작되는 티저 영상에는 지구를 내려다 보는 우주 공간 속 우주선과 누군가에게 다급히 쫓기는 범규의 모습이 보인다. 이후 각 멤버의 모습이 차례로 비춰지고, 해적방송 형태의 영상이 등장해 궁금증을 자아낸다. 그래픽 효과 등 한편의 SF 영화를 보는 듯한 압도적 스케일 속에 다섯 멤버의 디테일한 표정과 손짓 연기가 몰입도를 극대화한다. 경쾌하고 청량한 멜로디와 제대로 어우러진 투모로우바이투게더의 눈부신 비주얼도 뮤직비디오 본편을 기대케 하는 요소 중 하나.투모로우바이투게더가 데뷔 후 처음 발표한 영어곡인 ‘Magic’은 트렌디한 디스코 팝 장르로, 얼어 있던 나를 녹여 주는 마법 같은 너에 대한 이야기를 그렸다. 한 번만 들어도 잊히지 않는 중독성 강한 멜로디가 특징이다.‘Magic’의 티저를 선보이며 기대감을 높인 투모로우바이투게더는 11일 오후 1시에 공식 뮤직비디오를 공개한다.한편, 투모로우바이투게더는 10일 오후 8시 굿모닝 아메리카(GOOD MORNING AMERICA, GMA)와 15일 오후 1시 37분 더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN, 코든쇼) 등 미국 유수의 TV 프로그램에서 ‘Magic’ 무대를 선보이며 본격 글로벌 활동에 박차를 가한다.