[스포츠한국 모신정 기자 ] ‘K-POP 킹’ 엑소(EXO)의 스페셜 앨범 ‘DON’T FIGHT THE FEELING’(돈트 파이트 더 필링)이 오늘(7일) 발매된다.엑소 스페셜 앨범 ‘DON’T FIGHT THE FEELING’은 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 타이틀 곡 ‘Don’t fight the feeling’ 뮤직비디오도 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.특히, 이번 앨범은 선주문 수량만 총 122만 181장(6월 6일 기준)으로 자체 최고 수치를 기록, 발매 전부터 밀리언셀러를 예고하며 엑소의 명불허전 파워와 인기를 다시 한번 확인시켜 주었다.이번 타이틀 곡 ‘Don’t fight the feeling’은 경쾌한 리듬과 신시사이저, 무게감 있는 베이스가 돋보이는 댄스 장르의 곡으로, 히트메이커 KENZIE(켄지)가 작사한 가사에는 삶에서 마주치는 수많은 선택의 순간에 자신의 신념을 믿고 자유롭게 앞으로 질주하라는 젊음의 카리스마를 담았다.더불어 펑키한 분위기의 ‘파라다이스 (Paradise)’, 레트로 감성이 어우러진 ‘훅! (No matter)’, 웅장한 보컬 하모니가 인상적인 ‘Runaway’(런어웨이), 따뜻한 힐링송 ‘지켜줄게 (Just as usual)’ 등 총 5곡이 수록되어 있어, 음악 팬들의 높은 관심이 기대된다.