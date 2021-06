[스포츠한국 김두연 기자] 문화계 전반에 이른바 '레트로 열풍'이 오랜 기간 트렌드로 자리매김하고 있는 가운데, 가수들의 리메이크 앨범 발매 또한 이어지고 있다.최근 레드벨벳 조이, SG워너비 이석훈, 폴킴 등은 자신이 과거 발표했던 히트곡은 물론, 한시대를 주름 잡았던 명곡들까지 각자의 개성으로 재해석해 색다른 즐거움을 선사하고 있다. 리스너들 또한 시간의 무게가 더해진 기존의 노래들을 감상하며 추억에 잠겨보는 힐링을 느끼고 있다.SM엔터테인먼트를 대표하는 걸그룹 레드벨벳 조이는 웬디에 이어 팀에서 두 번째 솔로 주자로 나섰다. 지난 31일 스페셜 앨범 타이틀 곡 '안녕'에 이어 3일 'Je T'aime'(쥬뗌므), 'Day By Day'(데이 바이 데이), '좋을텐데 (If Only) (Feat. 폴킴)', 'Happy Birthday To You'(해피 버스데이 투 유), '그럴때마다 (Be There For You)' 등의 수록곡이 담긴 신보를 냈다.모두 1990~2000년대 많은 사랑을 받았던 명곡으로 청량하고 호소력 짙은 조이의 보이스와 색깔로 재탄생시킨 리메이크곡이 좋은 반응을 얻고 있다. '안녕'의 국내 차트 1위는 물론, 아이튠스 톱 앨범 차트에서도 브라질, 아르헨티나, 페루, 볼리비아, 핀란드, 터키, 루마니아, 불가리아, 이집트, 카타르, 싱가포르, 콜롬비아 등 26개 지역 1위에 오르며 글로벌한 인기를 실감케 했다.무엇보다 가요계 선배들의 곡을 손댄 만큼 조이는 "원곡들의 감성을 해치지 않으면서 내 감성을 담아내려고 노력했다"며 "이번 앨범만큼은 나를 중심으로 해서 작업을 시작했다. 내 예명에 맞게 뭔가 기쁨을 주는 사람이 되고 싶다"며 포부를 드러낸 바 있다.최근 SG워너비의 MBC '놀면뭐하니' 출연으로 제2의 전성기를 맞이하고 있는 이석훈은 11년 전 자신의 히트곡인 '그대를 사랑하는 10가지 이유'의 듀엣 버전을 지난달 12일 발표했다. 당시 발매한 앨범 '인사'에서 가장 많은 사랑을 받았던 히트곡으로 듀엣을 부른 로코베리가 곡의 원작자라는 점에서 그 의미를 더한다.특히 이번 곡은 로코베리와 이석훈의 오랜 우정이 빛나는 음반으로 더 큰 관심을 받았다. 로코베리의 베리(안영민)는 이석훈의 '그대를 사랑하는 10가지 이유'를 비롯해 '내 사람', '라라라', '아리랑', '광' 등 SG워너비가 발표한 다수의 히트곡을 쓰며 끈끈한 인연을 이어온 바. 원곡과는 다르게 오케스트라와의 협연으로 풍성한 사운드를 선사했다.여기에 이석훈의 달콤한 감성과 로코베리의 유니크한 음색이 어우러져 음악 팬들에게 봄날의 따뜻한 설렘을 전달하고 있는 상황. '그대를 사랑하는 10가지 이유'가 연인을 위한 세레나데는 물론, 결혼식 축가 등을 통해 아직까지 사랑받았던 만큼 롱런을 이어갈 수 있을지 관심이다.싱어송라이터 폴킴 또한 여름 히트곡의 대명사인 쿨의 '해변의 여인'을 재해석했다. 지난달 25일 리메이크 프로젝트 '첫 번째 수학여행-써머리'의 첫번째 주자로 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 '해변의 여인'을 포함해 성시경의 '우린 제법 잘 어울려요' 등을 리메이크한 것.유튜브 채널을 통해 공개된 영상에서는 폴킴 특유의 청량한 보이스와 함께 다채로운 여름의 풍경이 담겼다. 특히 여름을 대표하는 명곡과 '고막 남친' 폴킴이 만난 만큼 완성도 높은 음악을 만들어냈다는 평이다.