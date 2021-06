‘4세대 아이돌 대표주자’ 투모로우바이투게더가 본격적인 활동에 돌입하며 글로벌 인기몰이에 나선다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 오늘(3일) 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 타이틀곡 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’(제로 바이 원 러브송) 무대를 공개한다. 이후 4일 KBS2TV ‘뮤직뱅크’, 6일 SBS ‘인기가요’ 등 음악 프로그램에 잇따라 출연한다.투모로우바이투게더는 정규 2집 앨범 ‘혼돈의 장: FREEZE’의 발매일인 지난달 31일 Mnet에서 방영된 컴백쇼 '프리즈'(TOMORROW X TOGETHER COMEBACK SHOW 'FREEZE')에서 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’ 무대를 최초 공개했다.투모로우바이투게더는 풍부한 표현력으로 한층 더 강력해진 퍼포먼스를 선사하며 앞으로 선보일 무대에 대한 기대감을 끌어올렸다. 이들은 영혼에 구멍이 뚫려 불안한 소년의 사랑을 표현한, 역동적이면서도 섬세한 군무와 소년의 감정선을 그려 낸 표정 연기로 한 편의 영화 같은 무대를 완성했다.이번 신보의 타이틀곡 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’은 트렌디한 하이브리드 팝 록 장르의 곡으로, 혼돈 속에서 만난 너를 향한 사랑만은 확실하다고 믿는 소년의 ‘자기 확신적’ 사랑을 노래한다.‘혼돈의 장: FREEZE’로 더 넓어진 음악 세계를 선보인 투모로우바이투게더의 컴백에 전 세계 팬들은 뜨겁게 반응하고 있다. 발매 이튿날인 1일 오전 8시 기준으로 새 앨범은 전 세계 45개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 정상을 밟았고, 타이틀곡은 전 세계 31개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위를 차지했다. 또한, 일본 라인뮤직 톱 송 일간 차트에서 이틀 연속으로 정상에 오르며 뜨거운 인기를 과시하고 있다.